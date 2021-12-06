英超｜曼聯對水晶宮眾將評分　防線保不失獲好評　般奴再墊底

蘭歷克首度率領曼聯出戰，結果以一球險勝水晶宮，旗開得勝。英國《曼徹斯特晚報》為紅魔鬼眾將評分，其中正選兩閘大獲好評，而般奴費南迪斯再度得分墊底。



費特一箭定江山，由蘭歷克領軍的曼聯在奧脫福力克水晶宮，英國《曼徹斯特晚報》如常點評曼聯眾將。

曼聯終在主場力保不失，防線整體亦有不錯的得分，繼續正選的右閘達洛治（Diogo Dalot）交出不少具威脅傳送，再獲好評，連續兩仗獲得全場最高分。巧合的是，他的葡萄牙師兄般奴費南迪斯再被狠批，被評為表現急躁，再度得分墊底。

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《曼徹斯特晚報》曼聯對水晶宮眾將評分：

+ 10

【蘭歷克首次帶領曼聯出戰】

+ 4

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