英超｜曼聯對水晶宮眾將評分　防線保不失獲好評　般奴再墊底

蘭歷克首度率領曼聯出戰，結果以一球險勝水晶宮，旗開得勝。英國《曼徹斯特晚報》為紅魔鬼眾將評分，其中正選兩閘大獲好評，而般奴費南迪斯再度得分墊底。
費特一箭定江山，由蘭歷克領軍的曼聯在奧脫福力克水晶宮，英國《曼徹斯特晚報》如常點評曼聯眾將。
曼聯終在主場力保不失，防線整體亦有不錯的得分，繼續正選的右閘達洛治（Diogo Dalot）交出不少具威脅傳送，再獲好評，連續兩仗獲得全場最高分。巧合的是，他的葡萄牙師兄般奴費南迪斯再被狠批，被評為表現急躁，再度得分墊底。
蘭歷克帶給曼聯的幾點戰術改變 淺談前場逼搶以外的觀察｜01球評
《曼徹斯特晚報》曼聯對水晶宮眾將評分：
+10
【蘭歷克首次帶領曼聯出戰】
+4
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