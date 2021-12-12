F1｜韋斯達賓的世界冠軍之路　拒拍Netflix紀錄片　他用速度說話

韋斯達賓（Max Verstappen），有人說他「瘋狂」、賽車方式「不乾淨」，討厭他的人很多，但更多人對他寄予厚望——因為他是這個世代唯一能與七屆冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）匹敵的F1車手，鬥到最後一場、最後一圈，他終於擊敗咸美頓，首次奪得世界冠軍。

無論你認不認同「韋少」，他的鬼才之路，都顯示他是這個世代最具才華的F1車手之一。



韋斯達賓，24歲，紅牛車隊車手，年紀輕輕已有7年F1經驗，也成為了最新一屆的世界冠軍。

紅牛羅致他之初，銳意將他培育成「最年輕的世界冠軍」，不過平治的皇朝之下，韋斯達賓已經無法超越華迪爾在2010年所創、23歲134天的紀錄。雖然未能成為最年輕世界冠軍，但「韋少」也擁有7項的「F1最年輕」紀錄——包括「最年輕起跑」、「最年輕獲得積分」、「最年輕領先賽事」、「最年輕最快圈速」、「最年輕登上頒獎台」、「最年輕分站冠軍」、「最年輕單站大滿貫（排位賽頭位、賽事冠軍、最快圈速）」。

2015年，剛滿17歲的韋斯達賓一臉稚氣，參加季前測試，當時他是個對賽車充滿憧憬的可愛小男孩。（Getty Images）

17歲登陸F1引起爭議 逼使國際車聯急急修例

擁有如此多「最年輕」紀錄、且許多都難再有後來者，全因他17歲已獲紅牛提供一個紅牛二隊（Toro Rosso，現稱艾法托利Scuderia AlphaTauri）席位，而且是從三級方程式（F3）直接「跳級」到F1——當時他在低級別賽事的表現，吸引平治和紅牛齊齊出手爭奪這位天才，不過平治僅能提供F2席位，紅牛則因擁有二隊，終勝出這場爭奪戰，天才車手的故事，正式在F1揭幕。

「韋斯達賓」這個例子卻同時引起廣泛爭議——一個17歲的小男孩，為何還未到法定駕駛年齡，已可駕駛世界上最快的賽車參加比賽？會否吸引其他車隊爭相尋找這種「神童」？翌年，國際車聯（FIA）立刻修例，若要取得駕駛F1必需的「超級執照（Super License）」，除了滿足各種出賽場數、成績等條件，更至少要年滿18歲，表示未來難以再出現另一個如Max般的「神童」。

2015年，韋斯達賓正式成為F1車手，在紅牛二隊出道、打破最年輕出賽車手的紀錄，卻引起不少爭議。（Getty Images）

第一年出賽，Max駕駛着性能不強的紅牛二隊戰車，第一戰雖因引擎故障中途退賽，但第二戰順利完賽，便一舉取得第7名、生涯第一次獲得積分，排位賽表現更比較他早一年登上F1的辛斯（Carlos Sainz）出色得多；整個2015年，他在19站賽事中有10次獲得積分，更有兩次獲得第4名，全年總分49分，遠遠拋離辛斯的18分。

2015年的紅牛二隊車手韋斯達賓（右一）和辛斯（左一）都是名將之後，辛斯是著名越野車手老辛斯（左二）之子，在賽車界頗有權勢；韋斯達賓的父親祖舒韋斯達賓（右二）則是前F1車手，曾在Benetton與「車神」舒麥加做隊友，卻是出了名的壞脾氣，甚至會出手傷人，聲名不佳。（Getty Images）

空降紅牛的天才 最年輕的分站冠軍

2016年，韋斯達賓繼續隨紅牛二隊展開賽季，他在首3場都成功得分——然後，紅牛又做了個大膽的決定，在第5站的西班牙站開始，將「韋少」與當時的紅牛車手基亞特（Danill Kyvat）對調。

Max就這樣坐進了紅牛的戰車，速度上不輸已在紅牛第3年的隊友列卡度太多，到正賽，平治兩名車手咸美頓和羅斯堡在惡鬥之中相撞、列卡度最後兩圈爆軚，Max把握住機會，首名衝線，18歲228天第一次登上頒獎台，便嘗到了分站冠軍的滋味。

從那天開始，韋少便證明了自己確有成為世界冠軍的潛質。他說過，打從自己進入F1開始，場上沒有任何「前輩」曾願意給他指引，是因為他的個性使然？還是因為充滿鬥爭、心計的F1賽場上，他是個莫大的威脅？

韋斯達賓才18歲已做到了許多F1車手畢生也做不到的事——奪得分站冠軍。（Getty Images）

年少氣盛被封「瘋狂Max」 多次意外惹負評

名氣、讚賞隨之而來，但更多的是批評——韋斯達賓的駕駛風格相當進取，且年少氣盛之時，在場內場外時有爭議舉動，令他有「Mad Max（瘋狂Max）」的外號。

尤其在2018年，他常在比賽中因太衝動而犯錯，如嘗試爬頭時衝出賽道、損壞戰車等，該年的巴林站，他就在起步後不久嘗試超越平治的咸美頓時與他相撞，導致自己爆胎退賽；同年摩納哥站，他在自由練習中炒車導致未能出戰排位賽，令紅牛領隊漢拿也忍不住要求他「減少犯錯」。

2018年巴林站，韋斯達賓撞上咸美頓，導致爆胎退賽。（Getty Images）

最惹人非議的是該年巴西站，在比賽中領先的韋斯達賓已超越印度力量的奧干一圈，但擁有輪胎優勢的奧干卻嘗試爬頭，希望脫離被超圈的窘境，最終兩人相撞，奧干被重罰，「韋少」因而失落冠軍。

他賽後怒氣沖沖地在車手過磅處與奧干衝突，更出手推撞，整個過程都被拍下，Netflix更將這片段放進令在全球都大受歡迎的紀錄片《F1：極速求生》，剪接得相當戲劇化，Netflix也將他與份屬好友的列卡度關係描繪得惡劣，令他更遭劣評。

2018年巴西站，奧干（左）與韋斯達賓碰撞，令「韋少」失去冠軍，賽後韋斯達賓推撞奧干一幕招人話柄。（Getty Images）

不想出名只想賽車 「不會再拍Netflix」

當年的韋斯達賓總是衝動、犯錯，但由始至終其速度卻毋庸置疑，年紀輕輕，卻清楚自己的目標：「我不想做名人，我想保有賽車以外的私生活，不比賽就陪陪家人。」

對於令F1、令車手們在全球知名度急增的Netflix，他也嗤之以鼻：「我不會再參與拍攝了，一切都是假的。」他不需要知名度、也不在乎別人認同與否，他需要的只有盡情發揮與生俱來的速度，在賽道上飛馳爭勝，哪怕有時有點過火。

韋斯達賓（左）與列卡度（右）其實關係絕佳，但列卡度最終離開，也開啟了紅牛在二號車手上的窘境。（Getty Images）

Max的速度對紅牛來說是雙面刃——他令紅牛「二號車手」位置成了咀咒，自列卡度在2018年底離開，紅牛3年來換了3位二號車手，卻總是與Max差距甚大，令車廠冠軍難以觸及。

但Max的天才橫溢，也令紅牛戰車或許不比平治和2019年前的法拉利出色，卻擁有爭冠的可能。來到2021年，領隊漢拿也說：「我們的車也許不比平治快，但我們有的是韋斯達賓。」兩屆冠軍艾朗素也直指：「其他人有的是好車，但韋斯達賓比場上所有人都跑得好。」

被韋斯達賓擊敗的3位紅牛隊友：

從2015年登陸F1，轉眼已到第7年，韋斯達賓當年白淨的臉蛋也長出了疏落的鬍子，「我從進入F1開始，已做好爭奪世界冠軍的準備。」

2021年，24歲的Max如是說，今年他表現更成熟，也終於具備了更強的戰車，讓他終於能與咸美頓一決高下，一舉奪得10站分站冠軍。在阿布扎比，全季最後一戰的最後一個圈，他終於奪得世界冠軍。

韋斯達賓近兩年已成熟許多，也許因為如此，能與較他年長9年的女友Kelly Piquet——3屆F1冠軍畢奇之女——好好相處。（Getty Images）