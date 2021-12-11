F1阿布扎比站｜韋斯達賓終極一戰先拔頭籌　力壓咸美頓排頭位

今年一級方程式（F1）終極一戰，今晚（11日）上演阿布扎比站排位賽。



咸美頓（Lewis Hamilton）與韋斯達賓（Max Verstappen）在車手榜同得369.5分，阿布扎比站成為一場過的總決賽。

米克舒密加在最後一隻彎撞中賽道外的柱，並帶入賽道內，諾里斯其後撞中，賽會隨即出示紅旗，排位賽暫停一段短時間後恢復，生涯最後一戰的拉高倫在第一節出局，兩架威廉士齊齊畢業。第二節排位，艾法托利的加斯利未能躋身前十。

平治首兩節排位表現比紅牛優勝，看來「大牛」留有一手，韋斯達賓比咸美頓快近半秒，二人在最後一分鐘再造快圈，咸美頓未能改善時間，慢韋斯達賓0.371秒排次席，韋少以1分22.109秒奪得頭位，諾里斯則慢0.822秒排第3位起步。

韋斯達賓以逾0.3秒力壓咸美頓，阿布扎比站排頭位出賽。（路透社）

F1車手總成績榜前5位（截至沙特阿拉伯站）：