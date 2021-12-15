陳婉婷領中國女乙球隊落後兩球下反勝　勇奪升班資格：感覺很青春

香港足球女教練陳婉婷現擔任中國女乙聯賽球隊海南瓊中的總教練，球隊今日下午迎來升班關鍵一戰，最終法定時間在落後兩球下追和，再於互射12碼階段反勝。「牛丸」領軍取得五連勝下，海南瓊中已確定取得升班資格，下季將參戰女甲聯賽。



陳婉婷早前落選中國女足主帥後，便轉為擔任海南瓊中的總教練，目標是協助球隊升班。由她執掌的海南瓊中在分組賽3戰全勝，共攻入27球，只失1球，取得首名出線資格。

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海南瓊中及後在8強跟上海海港同濟大學女足相遇，結果再贏一場4：1，晉級準決賽。由於今屆女乙聯賽只有首兩名可升班，意味若海南瓊中殺入決賽，即可肯定躋身來季女甲聯賽。

牛丸帶領牛海南瓊中女足在中國乙組聯賽有好成績。（微博圖片）

海南瓊中今午迎戰武漢體院，戰至90分鐘仍以0：2落後，眼看4強出局之際，球隊卻在補時階段短短數分鐘內連入兩球12碼追平。結果海南瓊中於互射12碼階段更射贏對手，驚險殺入決賽，已肯定獲得下季女甲入場券。

海南瓊中在互射12碼階段擊敗對手晉級。（網上直播截圖）

「牛丸」賽前接受內地媒體訪問，表示上任時一心希望「衝甲」，對女乙比賽既興奮又期待。「這比賽有很多大學球隊參加，絕大部份球員也非常年輕，感覺很青春、很有活力，每天身邊都有笑笑鬧鬧的，特別開心。」

她又慶幸自己有機會跟瓊中女足一起創造回憶，「她們的故事很感人也很勵志，加盟不知不覺已差不多半年，感覺自己與隊員每天一起成長，非常享受這種生活，感謝瓊中帶給我快樂和幸福。」

牛丸坦言在海南瓊中女「十分幸福」。（海南瓊中女足微博）

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