何詩蓓100自由泳總成績首名闖準決賽　有望添第二個世界紀錄

何詩蓓在周四（16日）出戰世界短池游泳錦標賽200米自由泳決賽，以1分50.31秒佳績奪冠，同時打破世界紀錄，亦是本港游泳史上首項世界紀錄。

「世一」何詩蓓相隔不足24小時，轉戰100米自由泳初賽，游出51.97秒，未能刷新個人保持的亞洲紀錄，仍以總成績首名勇闖今晚11時09分上演的準決賽。



狀態大勇的何詩蓓今日挾亞洲紀錄保持者身分，轉戰女子100米自由泳初賽。她本月4日在國際游泳聯賽（ISL）總決賽游出50.79秒，以0.47秒優勢力壓ISL職業泳隊隊友絲祖唐封后，並刷新個人保持的亞洲紀錄。

何詩蓓破世界紀錄 奪短池200自世界冠軍 港將首揚威世錦賽

何詩蓓昨於200自決賽改寫香港游泳史。（Getty Images）

何詩蓓與絲祖唐在世錦賽的入圍時間屬首、次名，今日由ISL職業隊戰友變成敵人，爭取游入同日舉行的準決賽，力爭在周六舉行的決賽爭金。

何詩蓓於初賽第9場登場，這名出爐世界冠軍在50米後繼續領放，游出51.97秒以小組首名觸池，總成績首名出線今晚香港時間11時09分上演的準決賽。

何詩蓓今戰游出的時間，雖比澳洲名將Cate Campbell在2017年所造的世界紀錄50.25秒慢1.72秒，月初游出僅慢慢0.54秒的她，仍有機會衝擊第二個短池世界紀錄。

至於勁敵絲祖唐則在上一組游出52.21秒，總成績第2名躋身準決賽。

何詩蓓破世績｜由東京奧運再游到世界之巔 屬於香港游泳的2021

歐鎧淳領軍女子接力 無緣決賽

同日率先登場的女子4X50米混合泳接力，港隊派出歐鎧淳、林凱喬、陳健樂與施幸余上陣，4人合力游出1分50.12秒，總成績排第11名，無緣決賽。

【按下圖看何詩蓓破世界紀錄片段】

Close to perfection!!

🇭🇰 Siobhan Haughey set a new world record (1:50.31) in the women’s 200m Freestyle FINAL! #swimming



Watch the last sensational 50m! pic.twitter.com/vdJJhNt0Gr — FINA (@fina1908) December 16, 2021

國際泳聯世錦賽顯示名單：

何詩蓓 100、200及400米自由泳

歐鎧淳 50、100米背泳

陳健樂 100、200米蝶泳

林凱喬 50、200米蛙

施幸余 50米蝶泳、100米混合泳

譚凱琳 50自由泳

簡棹桐 100米混合泳

鄭渝 200、400米混合泳

何甄陶 50米自由泳

卓銘浩 100、200、400米自由泳

劉紹宇 50米背泳

吳宇軒 100、200米蛙泳

伍棹然 200米背、50米蝶

吳欣鍵 50米蛙泳

何天朗 100、200米蝶泳



感謝你，香港飛魚。（Getty Images）

關於何詩蓓的輝煌成績：