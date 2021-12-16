體育熱話︱全紅嬋新嘗試　阿布扎比跳水表演賽變成「跳海」

中國跳水明星全紅嬋抵達阿布扎比，即將出戰世界短池世錦賽和跳水表演賽，今次賽事有別於過往，跳水賽場地不是一個泳池，而是罕有地選擇在海邊進行，跳水比賽頓時變成「跳海」，相當有趣。



全紅嬋（左3）隨隊前赴阿布扎比出戰世界短池世錦賽中的跳水表演賽。（微博＠饒琅）

14歲的全紅嬋隨隊前赴阿布扎比，參加世界短池世錦賽期間上演的跳水表演賽。今次的比賽場地，不是慣常所見的室內泳池，而是海邊搭建，今次與她一同前往當地的國家隊大前輩兼跳水國際裁判饒琅，在微博上載一行人等的合照和比賽場地照片，並搞笑地附上一句：「國際泳聯短池游泳錦標賽，跳水表演賽（阿布扎比）來吧往海裏跳……」 ​​​

從照片上可見，大會在阿布扎比的海邊，臨時建造戶外跳水場地，其中以金屬架搭建成高高的跳台。因此跳水運動員比賽時，會跳進岸邊的公開水域中，全紅嬋可望迎來生涯首次的「跳海」體驗。

郭晶晶身邊的美魔女

現年44歲的饒琅昔日曾是中國跳水隊成員，1990年入選國家隊，與兩代跳水女王伏明霞、郭晶晶均當過隊友，被視為跳水隊中顏值最高隊員之一。

擁有一班神隊友，饒琅最佳成績已經是1998年世錦賽一面雙人彈板銀牌。之後持續受舊患困擾，只好在24歲那年退役。深愛跳水運動的她，成為跳水教練並成功考取國際裁判執照。今年的東京奧運的跳水賽場上，郭晶晶擔任裁判長，饒琅則是其中一位裁判員，二人不時一起結伴成行，或是拍下現場片段，每次出場也吸引不少注意。