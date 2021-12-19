孫楊疑違停賽罰則　反禁藥組織重啟調查　英媒：舉報人來自中國

中國泳手孫楊在2018年抗拒接受藥檢一案，在今年6月獲重審，停賽刑期本由8年減至4年3個月，有望出戰巴黎奧運，但近日他再遭調查。



孫楊的抗拒接受藥檢案，刑罰除了4月3個月的停賽期，亦包括在這段期間雖可訓練，但不可參與「職業級訓練、或與其他中國政府資助的運動員一同訓練、也不可在中國政府資助的設施訓練」。

孫楊的抗拒藥檢案已纏擾多時。（Getty Images）

不過，英國《泰晤士報》報道指，「獲得一位來自中國的舉報者聯絡」，提供了孫楊在浙江安吉少年體校訓練的照片作為證據，指證孫楊違反罰則，在政府資助的場地訓練，《泰晤士報》其後將照片交予了世界反禁藥組織（WADA）。

WADA回應《泰晤士報》時表示：「我們正在調查此事，作為調查的一部份，我們會與相關人士和機構跟進，包括國際游泳協會（FINA），以收集更多資訊，再去判斷游手（孫楊）是否違反了國際體育法庭在2021年6月22日頒布的處罰條件。」

《泰晤士報》在報道中附上的一張照片，似乎是社交媒體「抖音」的截圖。（泰晤士報）

至於FINA則表示：「我們正聯絡中國有關方面，去尋求解釋，同時再次強調，所有遭禁賽的運動員也需要遵從WADA的守則、和他們的禁賽條件。」

游泳媒體《SwimSwam》指出，若孫楊的違規屬實，其4年禁賽期或重新展開，若然如此，他將錯過巴黎奧運。孫楊8月受訪時表示，自己從未停止訓練，每日仍游4、5000米，每星期也會健身3、4次，並會以平常心應對巴黎奧運，他談到退役的計劃時，則聲淚俱下稱「去年已想過退役」，未來希望開設游泳學校培育年輕泳手。

孫楊暫未就事件回應，周六亦僅在微博分享在鸕鳥鎮品嘗美食的畫面：

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