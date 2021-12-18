何詩蓓再做世一　100自強勢封后　3日內兩奪世界冠軍

「世一」何詩蓓再度出擊，在世界短池游泳錦標賽出戰100米自由泳決賽，游出50.98秒，今屆世錦賽再添一金。



「香港女飛魚」何詩蓓挾早前200米自由泳奪冠兼打破世界紀錄的強勢，今晚（18日）再度登場，力爭在女子100米自由泳再創佳績。

何詩蓓初賽游出51.97秒，其後在準決賽造出51.82秒，以總成績次名躋身決賽。何詩蓓在第5泳道出戰，身旁有來自瑞典的絲祖唐（Sarah Sjoestroem），這名名將準決賽游出51.53秒，是何詩蓓衝擊雙金的最大勁敵。

何詩蓓決賽開初已經稍微帶出，並力壓絲祖唐，縱然未能再破世界紀錄，依然首名觸池，游出50.98秒，創下大會的新紀錄，今屆世錦賽再添一金，3日內再度登頂。絲祖唐以0.33秒之差屈居亞軍，美國的華素爾（Abbey Weitzeil）則游出51.64秒奪銅。

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