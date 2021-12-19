何詩蓓三日奪兩冠刷新世錦賽紀錄　遙遙領先賽會獎金榜

何詩蓓在世界短池游泳錦標賽，3日內先後奪得200米自由泳及100米自由泳金牌，加上刷新200自世界紀錄，風頭一時無兩。

這位24歲香港泳手同時在賽事刷新一項紀錄，同時在奬金榜領先。



何詩蓓3日間在短池世錦賽連環創下歷史，她在周四（16日）先在女子200米自由泳，以破世界紀錄的1分50.31秒奪得金牌，不僅是首位刷新世界游泳紀錄的香港代表，更是香港首位游泳世界冠軍。周六（18日）晚，她在100米自由泳游出50.98秒，奪得個人及香港第二項游泳世界冠軍，這時間雖未及她個人保持的亞洲紀錄，但已刷新大會紀錄。

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何詩蓓（中）在今屆短池世錦賽，表現相當突出。（Getty Images）

3日間奪得2項自由泳世界冠軍，原來亦是一項新紀錄，根據國際游泳聯會，何詩蓓連奪100自及200自冠軍，使她成為「在單屆世錦賽（短池或長池）首位同時奪得100自及200自金牌的女泳手」。

何詩蓓漸漸奠定自己在100及200米自由泳的位置。（Getty Images）

破世績助領先獎金榜 三日豪取63萬

何詩蓓佳績連連，西班牙《馬卡報》也稱她為「自由泳之后」，其輝煌成績也獲相應回報——目前何詩蓓在2021短池世錦賽，已贏得80750美元（約63萬港元）獎金，當中除了100自及200自的冠軍獎金（各15000美元）及男女子4X50米自由泳接力的獎金，佔最大部份的，自然是打破200自世界紀錄的5萬美元獎金，她也憑此拋離次席、暫獲31750美元獎金的瑞典泳手露絲漢臣（Louise Hansson）。何詩蓓周日尚會出戰400米自由泳，仍有望再獲錦標及更高獎金。

在國際泳聯調整過賽事獎金之下，今屆賽事總獎金由過往的207萬美元，大幅增加至280萬美元，每項的前8名泳手，獎金更提升50%。

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