西甲｜皇馬36次攻門狂轟卡迪斯　誇張數據卻換不來勝仗

疫情橫行，西甲榜首的皇家馬德里同樣受影響，隊中出現不少確診個案，但主場對卡迪斯的聯賽如常舉行，更由賓施馬領軍攻堅。皇馬全場主導戰局，點數大勝不代表全取3分，皇馬最終與對手互交白卷。
加里夫巴利﹑莫迪歷及馬些路等多名皇馬球員染疫，主場對卡迪斯一仗卻如常進行。陣容強大的皇馬今仗仍能排出不錯的陣容，前線由賓施馬夥拍雲尼斯奧斯及夏薩特攻堅。
今仗是徹頭徹尾的攻防戰，皇馬全場錄得82%的控球率，攻門數字更加大勝對手，合共誇張的36次，其中9次中目標，而卡迪斯只得寥寥的3次，更加是不中目標。控球率及攻門佔壓倒性的優勢，可惜這些都不足以致勝。縱使皇馬全場狂轟猛炸，卡迪斯防線依然撐得住，全場力保清白之身，神奇地在皇馬主場全身而退。
36次攻門，是自2003/04球季有數據以來，西甲單場最多攻門但沒有入球的紀錄，而全場82%的控球率，亦創下近15年西甲的紀錄。
即使皇馬失分，依然以43分高踞榜首，與次席少踢一場的西維爾差距收窄至6分。
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