王力宏生命中的「唯一」　忠愛健身練肌減脂　就連在辦公室都操

藝人王力宏（Leehom）近日宣布離婚，更與前妻李靚蕾隔空對罵，形象不再。

與李靚蕾結婚8年，一直保持好好先生形象，更曾指2019年為博妻子一眼而努力健身。

果然45歲仍體力旺盛，一星期健身6天，隨時隨地都維持最佳體態，就連辦公室都備有健身器材。



王力宏近年積極向內地發展，不時在社交平台上分享健身日常。他曾公開表示自己健身的原因是為了當時的老婆李靚蕾，據指王力宏赤裸上身，一手拿着手機對鏡自拍，眼前的李靚蕾仍視若無睹，曾委屈大呻：「要練成怎樣老婆才會注意我？」

曾公開表示自己健身的原因是為了當時的老婆李靚蕾。（王力宏微博）

好身材拍攝雜誌封面。（王力宏微博）

王力宏過去在雜誌封面拍攝和演唱會中大方展示肌肉，更透露脂肪由年初的11%，下降至理想的10%，期間他只吃雞胸肉和西蘭花。每天早上做重量訓練1小時、晚上做有氧運動1小時；第一天練胸和三頭肌，第二天練背和二頭肌，第三天改練腳和肩膀，第四天休息，讓肌肉恢復。

在家健身。（王力宏微博）

王力宏生活中抽出不少時間健身，不管是在家徒手健身，還是在辦公室都難不到精力充沛的他。去年王力宏發布影片，使用公司中的Elliptical Trainer，表示自己在加班期間健身「休息」。強調只要堅持健身，鏡子不會說謊，的確健身成果有目共睹。