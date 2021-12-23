西甲｜疫情傷患夾擊皇馬　賓施馬撐起球隊轟兩球挫畢爾包

皇家馬德里是新冠肺炎重災區之一，賽前驗出阿拉巴及伊斯高染疫，全隊確診數字增至8人，加上其他傷兵，皇馬周中作客畢爾包一仗僅得14名一隊成員。不過，萬大事也有賓施馬，這名34歲的法國尖刀開賽7分鐘連轟兩球，領皇馬以2：1力克畢爾包，確定以榜首姿態結束2021年。



莫迪歷﹑馬些路及加里夫巴利等6名皇馬球員早前已驗出確診，周中西甲前再添兩人，阿拉巴及伊斯高同樣中招，加入染疫大軍，加上傷兵及停賽球員，皇馬只能派出14名一隊成員出戰，另外7人是青年軍。

阿拉巴新加入皇馬染疫大軍的行列。（資料圖片／Getty Images）

與上輪一樣，皇馬繼續由賓施馬﹑夏薩特及雲尼斯奧斯攻堅，這名法國尖刀開賽4分鐘即交出妙射，接應卻奧斯的回傳，禁區內第一時間熨射，皮球直飛「網仔」，畢爾包門將鞭長莫及，其後畢爾包防線未能清脆解圍，賓施馬再度在適當時機出現，小禁區附近射成2：0，7分鐘梅開二度。主隊的辛斯特（Oihan Sancet）雖然在3分鐘後隨即扳回一城，惟兩軍未能再添紀錄，皇馬以2：1力克對手，以46分續居榜首，並篤定以「一哥」身份過新年。

賓施馬梅開二度救全家，領皇馬作客力克畢爾包。（路透社）

賓施馬今仗連轟兩球，在2021年累積攻入38球，職業生涯入球數字突破400大關，亦是法國史上第二人，首人就是傳奇射手亨利，而賓施馬距離登上首位，只差10個入球，相信只是時間的問題。

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