英超︱堅尼預測曼城英超封王　上季教訓令他對哥迪奧拿心服口服

向來桀驁不馴的曼聯一代隊長堅尼（Roy Keane），轉任足球評述後任何人都無面俾，不過他卻對一個領隊佩服得五體投地，他就是曼城主帥哥迪奧拿。
上季的教訓
今季英超爭標戰頗為激烈，18輪比賽過後，曼城以44分排榜首，利物浦與車路士分別以41分和38分守在第二、三位。賽程尚未過半，堅尼已預測今季英超冠軍再次是曼城囊中物。
「我記得我們去年玩了個遊戲，我沒有排除曼城，但我想我當時說他們失去了魔力，然後他們彷似漫不經心地輕鬆封王。」去年聖誕，利物浦在聯賽榜領先曼城8分，可是下半季曼城收復失地後上奪冠，次席的曼聯與他們有12分距離，利物浦更輸17分只得第三。
堅尼：哥帥是真命天子
堅尼說，「我知道他們付出很大努力，他們贏得冠軍，曼聯雖然得第二，但感覺是完全無機會追上來的。如今我永遠不會再跟曼城作對，去年我已得到教訓。」
他補充一句，「那不代表利物浦或車路士不能後上奪冠，但我認為哥迪奧拿才是真命天子，我看遍所有領隊，覺得哥迪奧拿就是真命天子。」
當Sky Sports評述拍檔米卡李察士問他，哥帥是否全球最佳領隊，堅尼肯定地說：「我認為是」。他分析，「你看哥迪奧拿的CV，人們會說：『他擁有一班最佳球員』，但你仍需要管理他們，你仍需要找出一個風格踢球。如果你要選看一支球隊比賽，那一定是曼城，不是嗎？」
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