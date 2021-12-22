前曼聯名將朴智星年重返英格蘭球壇　投英冠球會：獲益良多

前曼聯球員、韓國國家隊名宿朴智星最近加盟英冠昆士柏流浪，出任教練一職。



朴智星於2014年退役，他相隔7年後再度回歸英格蘭球圈，擔任昆士柏流浪U16教練，作為他報考B級教練牌照的一部份。

朴智星當年效力紅魔7季，曾4奪英超冠軍，並在2008年高舉歐聯獎盃，共為曼聯上陣134場、攻入19球。他2012年轉會昆士柏流浪，一季後曾外借至燕豪芬，最終高掛球靴。

現已40歲的朴智星受昆士柏流浪官網訪問時表示，當年作為球員加盟後，已對球會如何培養年青球員感到興趣。

他透露自己現正跟球隊主帥基斯藍斯（Chris Ramsey）學習，「Chris會傾聽別人意見，看看那種方法能最有效率地影響球員，才做出不同決定。管理球隊跟在場上踢波，完全是兩回事。」