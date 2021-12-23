英超情報站︱曼聯本周強勢再出發　車路士疫情慘烈杜慈愁爆

英超多支球隊近期再爆新冠肺炎疫情，曼聯隊中一度有多達19宗職球員確診個案，已經連續兩輪賽事避戰。近日大部分戰將已陸續復操，預計今輪終可重新出發鬥紐卡素。

爭標球隊之中，以多達7個球員染疫的車路士最傷，利物浦整條中場線「被消失」，同樣十分頭痛。



曼聯戰報：

曼聯已經連續避戰對賓福特和白禮頓兩場英超聯賽，他們是受今輪疫情影響最嚴重的球會之一，一度高達19名職球員確診，連訓練基地卡靈頓也一度要關閉消毒。

近日不少球員已歸隊復操，當中包括般奴費南迪斯、哈利馬古尼、拉舒福特、華拉尼、費特、麥湯米尼、格連活特、迪基亞、卡雲尼、雲比沙卡等主力，對諾域治一仗呼吸困難的連迪路夫亦已歸隊。周一深夜對紐卡素一戰，兵源應不成問題。

然而暫時未見C朗拿度、雲迪碧克、辛祖、達洛治、菲爾鍾斯、甸恩軒達臣、湯希頓以及早前受傷的普巴報到。曼聯避戰兩輪後，目前在英超聯賽榜以27分排第六，落後多踢兩場的榜首曼城17分之多。

英超聯賽榜。（英超官網）

車路士戰報：

比起曼聯，其實車路士更加愁。球隊爆疫後，賽事未有改期，照踢之下連續兩場分別只能賽和愛華頓和狼隊，連續兩場失分，已被曼城拉開6分距離。



隊中受感染人數一路增加，已知的有7個一隊球員，其中6人為左閘芝維爾、前鋒盧卡古、迪姆華拿、赫臣奧度爾、夏維斯，中場佐真奴。最新消息指，佐真奴已完成隔離可望復出，周日深夜出戰阿士東維拉。

車路士在多員主力缺陣下，連續兩場失分，領隊杜慈一臉愁容。（Getty Images）

利物浦戰報：

與車路士一樣，隊中有主力中招比賽照踢的還有利物浦。對熱刺一戰，早前確診的防線「擘天柱」雲迪積克再度避戰；正選3大中場之中，法賓奴和堤亞高艾簡達拿受感染，軒達臣患上感冒同缺陣，整條中場線「被消失」，只能派出拿比基達、占士米拿和小將摩頓上陣，截擊力和防守力大減之下，只能2：2賽和熱刺。小將居迪斯鍾斯同告染疫，惟他本身因眼部傷患仍在養傷之中，影響相對較為輕微。

拆禮物日（26日）紅軍先在英超早場對列斯聯，28日晚作客李斯特城，一眾中後場主力之中，預計只有軒達臣可以在聖誕快車期復出。雲迪積克、法賓奴和堤亞高相信要到1月2日深夜鬥車路士方可上陣。

英超第19輪直播賽程：