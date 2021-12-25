足總盃︱梁冠聰奠勝東方挫理文闖決賽　「終於有屬於我的比賽」

足總盃於聖誕節上演準決賽，賽事暫停一季後今屆復辦，關乎來屆亞洲賽席位，前季冠軍東方龍獅今日與理文爭奪決賽入場券。

最終東方憑客串左後衛的梁冠聰攻入致勝球，以1：0擊敗對手殺入決賽。這位功臣賽後坦言終贏得一場屬於自己的比賽，意義重大。



兩隊在這關鍵戰都未用盡外援名額，亦均派出一名U22球員，理文有今季有3球進帳的張憙延；東方則遣今季將近「全勤」的孫銘謙。

東方此仗正選僅得馬高斯是「正規」後衛，其他全由中場「客串」組成，包括胡晉銘、茹子楠跟梁冠聰。理文2分鐘把握對方未企穩陣腳，張憙延搶波後中路突破，再分邊右路入楔的李康廉，後者第一時間撞射高出。

兩隊上半場火藥味濃，幾乎爆發衝突，合共領4面黃牌。（袁志浩攝）

梁冠聰伏兵尾柱開紀錄 理文失黃金機會

雙方中段多次「埋牙肉搏」，不時技術性犯規，引發爭執並險釀成衝突，上半場已共領4黃。處下風的理文完半場前防線一次出錯，被巴杜姆右路傳中，前點的米基爾跟中路的孫銘謙未趕到「大漏」，但尾柱有梁冠聰飛身剷入，助東方領先1：0。

梁冠聰45分鐘於門前飛身剷入，為東方先開紀錄。（袁志浩攝）

理文的黃金機會出現在換邊後，64分鐘，亞哥斯達右路近底線偷波得手後斬中，張憙延於小禁區頂接應，冷靜避過飛剷的茹子楠，左腳勁射卻告出界。

「黃黑軍團」及後再有中村祐人近門撞射被擋，洛迪古斯頭槌更頂中楣，最終以0：1飲恨出局。率先殺入決賽的東方大年初一（2月1日）將於香港大球場，跟標準流浪與傑志的勝方爭冠。

理文張憙延假身令茹子楠跌低，但近門面對守門員卻射高。（袁志浩攝）

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梁冠聰成晉級功臣：很好的回憶

為東方奠勝的梁冠聰對上一次入球已在去年11月的菁英盃賽事，他笑指當時只是「唔小心行過掂到」，惟今日建功「真材實料」，意義重大，「踢了約10年，終於第時可以跟仔女講，有一場比賽屬於我，今日是個很好的回憶。」

他坦言自己的職業生涯負評較多，過去也因情緒管理不善，曾跟球迷互罵，長大過後變得熟練，希望用表現證明自己。「我一直沒有放棄，想透過行動告訴年輕球員，沒有機會不重要，有就要把握，心理質素更重要。」

在東方中場人滿之患下，梁冠聰今季上陣時間稍減，也轉為跟左閘的黃梓浩爭位，但他更喜歡這種良性競爭。「很喜歡跟他競爭、給他壓力，今季我倆表現都很好。決賽含金量及價值在於亞洲賽，希望再拿冠軍。」

梁冠聰表示今場是屬於自己的比賽，意義重大。（袁志浩攝）

張憙延忍淚受訪：相信大家見到我已盡力

至於理文主帥陳曉明認為今仗分野在於把握力，惟樂見U22的張憙延有進步，「他最近建立了強大信心，防守上有改善。但被吹捧時我會保護他，叫他注意勿以為自己已是最好，否則會步其他人後塵，想調整也做不到。」

陳曉明認為今戰兩軍表現50：50，勝負在於把握力。（袁志浩攝）

錯失機會的張憙延賽後相當失望，受訪時一度強忍淚水，十分自責，「已盡全力，相信隊友球迷教練都見到，唯有之後繼續進步。」

張憙延相當失望。（袁志浩攝）

東方門將葉鴻輝完場後振臂高呼。（袁志浩攝）

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