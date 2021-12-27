英超轉會｜蘭歷克證馬迪爾求冬窗離隊　與高普所見略同

曼聯翼鋒安東尼馬迪爾求去已是公開秘密，看守領隊蘭歷克早前亦證實這消息，雖然他理解馬迪爾的想法，但也有其他考量，隨時冬窗後也繼續留隊。



安東尼馬迪爾（Anthony Martial）今季在曼聯坐多過踢，至今在聯賽僅上陣202分鐘，盛傳他有意離隊尋找更多上陣機會，而他的經理人亦大打開口牌，向曼聯方面施壓。

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曼聯在今輪鬥紐卡素前夕，看守領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）證實馬迪爾有離心，並指二人已就此事詳談，「我們有一段頗長的對話，他（馬迪爾）向我解釋，他也來到曼聯7年，並認為這是適當的時機離隊尋求新挑戰，我明白他的想法。」

馬迪爾求離隊是公開的秘密。（資料圖片／Getty Images）

理解還理解，實行就未必是同一回事，蘭歷克坦言並非必定讓這名法國翼鋒如願離隊，要視乎現實的情況，「除了球員的意願外，我們也需要衡量球隊的實際情況，需要應付3條戰線，我們必須有一定的球員人數作戰。據我所知，直至現在也未收到任何球會的報價，情況持續的話，他將會繼續留隊。」

蘭歷克直言馬迪爾未必在冬窗離隊。（資料圖片／Getty Images）

冬季轉會窗即將開啟，利物浦主帥高普曾經說過，有否打疫苗是簽入球員關鍵考慮。英雄所見略同，蘭歷克也認同同鄉的說話，「我理解高普的話，的確，未打疫苗的未知數太多，他隨時缺陣10天或以上，這個風險對球隊而言太大。」

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