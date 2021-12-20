英超｜車路士延期要求被拒　賽和狼隊落後榜首曼城6分

新冠疫情肆虐英超，無任何一支球隊可以獨善其身，車路士近日同樣爆疫，迪姆華拿及盧卡古等多名球員確診，今輪作客狼隊前，一度向賽會提出延期的要求惟被拒，結果全場互無紀錄再失分。對車路士主帥而言，分數或許不再重要，賽後表示麾下在感染風險下出戰，倘若隊中出現更多確診個案，他不會感到出奇。



車路士上輪對愛華頓，賽前確認盧卡古及迪姆華拿等4將染疫，其後賽和愛華頓失分。隊中疫情漸趨惡化，車路士多達7名球員確診，而「車仔」賽前向賽會要求延期，可惜被拒。

車路士缺兩箭頭鬥愛華頓和氣收場 杜慈點出失分最大原因

球賽如常，主帥杜慈盡力排出最強陣容，前線由普列錫﹑美臣蒙特與薛耶治，而後備席只得6人，其中二人更是門將。車路士縱然有更多控球率，全場8次攻門僅得1次中目標，未能將皮球送入網內，反而狼隊的普丹斯曾經射入空門，可惜隊友魯爾占美尼斯越位在先，結果兩軍全場互交白卷，各得1分。

普丹斯食詐糊，狼隊與車路士打成0：0平手。（Getty Images）

車路士受疫情打擊，狀態回落，近8輪聯賽第5度失分，以38分續居第3位，但與榜首愈行愈遠，暫時以6分落後榜首的曼城。

杜慈賽前稱希望今仗延期，從而令球隊有時間控制疫情，可惜事與願違，這名德國主帥直言在這情況繼續作賽，是以麾下的健康「較飛」，「球員在健康及安全上承受相當大的風險作賽，不論在體能上或疫情上，我們已為今場和波付出代價。單以今場而言，我們在不安全的情況下作賽，倘若其後更多球員受感染，我不會感到驚訝，球員們每一天也一起生活，試問如何阻止疫情在隊中蔓延？」杜慈重申，分數並不重要，球員健康才是他的首要考慮。