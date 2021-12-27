孫興慜獲蜘蛛俠訪問大談生涯趣事　連場入球干地讚真世界級｜英超

熱刺3：0大破10人應戰的水晶宮，陣中前鋒孫興慜、哈利卡尼和盧卡斯莫拉各建一功，令全隊在新冠肺炎陰霾下度過一個快樂聖誕。

孫興慜日前獲領隊干地奉為「真正世界級」，他再度交出入球，延續個人入球走勢。



孫興慜在對水晶宮一戰攻入第3球，為球隊鎖定3：0勝局之餘，也是他個人連續第4場英超建功，今季已射入8個英超入球，在隊內居首，同時助熱刺保持連續6場不敗的強勢。孫興慜在整個2021年，一共射入11個主場入球，力壓曼聯的般奴費南迪斯及李斯特城的占美華迪，成為2021年「主場入球王」。

難怪領隊干地早前曾如此評價這位韓國國腳：「我們在談論的是一位真正世界級的球員，之前我只在電視上看過他，已覺得很深刻，但當成為他的教練、真正落手指導他，就可以見到他的真正質素，他不僅是個好球員，更是個頂級球員。」

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早前孫興慜在《蜘蛛俠：不戰無歸》上映之時，曾以「射蜘蛛絲」的蜘蛛俠招牌手勢慶祝，他上周對韋斯咸入球後，曾在Instagram稱「我答應這是我最後一次的蜘蛛俠了」，不過今仗入球後，他的隊友們似乎還是慫恿他一起擺出這動作拍照，他終與艾馬臣、達雲遜山齊士、賀積查治和盧卡斯莫拉一同拍下了這張「蜘蛛照」。

賽後，孫興慜在Instagram分享了這幀照片，道：「我的朋友們總是很愛抄襲我呢」，隨後還標註了飾演蜘蛛俠的英國影星湯賀蘭，這位本身是熱刺球迷的演員也以「笑到喊」的表情符號回覆，兩人的可愛互動引來網民不斷「派心」。

孫興慜在Instagram分享慶祝的照片，引來湯賀蘭回應。（Instagram）

其實兩人一早便相識，早前湯賀蘭在宣傳電影時曾與孫興慜作深度訪談，訪問影片日前「出街」後大受歡迎。

兩人談及許多話題，包括孫興慜為了成為球員付出的努力、2018年世界盃對德國入球的過程及感受等，湯賀蘭笑言若易地而處，「我應該會緊張得拿不到球」。賀蘭問起干地來到熱刺後的影響，孫興慜坦言干地的激情對球隊大有幫助：「他總是很大聲地給予指示，讓球員知道無論如何，他都會在那裏幫你。」但他也承認一旦在球場另一邊，「就只看到他在做一堆手勢，不會聽到他說什麼」，還搞笑地模仿干地的動作。

孫興慜早前獲湯賀蘭（右）訪問，影片出街後大受歡迎。（Instagram）

孫興慜提及12月雖然因賽程密集而甚少假期，但若贏波，領隊有機會讓他們放假，賀蘭即笑言很羡慕：「如果我們也能在拍出一個很好的畫面後，導演會讓我們放假就好了。」賀蘭最後問起孫興慜會否打高爾夫球，並提及自己的一位朋友是迪利阿里和艾歷迪亞的高球教練，「若你要打，就叫他教你吧」。

觀看影片：孫興慜接受湯賀蘭訪問