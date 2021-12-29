英超｜熱刺半場多打一人僅和修咸頓　「詐胡三食」兩球被VAR吹走

英超聖誕快車如火如荼，20輪在周中展開。熱刺在新帥干地上任後保持不敗，惟他們作客修咸頓，超過半場多打一人下，兩度被VAR判入球無效，僅和1:1。

另外兩場賽事，水晶宮及韋斯咸均大勝榜末對手。



熱刺正選安排哈利卡尼、孫興慜及迪利阿里在前線攻堅，跟前仗逼和利物浦時相同。上半場修咸頓採取主動，但首個具威脅攻勢來自熱刺。賓戴維斯接應孫興慜的罰球，頂入網仔，惟熱刺入球前已有4人越位，入球無效。

修咸頓在26分鐘靠一次界外球攻勢先開記錄。熱刺屯重兵在禁區，卻解圍不遠，禾特普斯在禁區外撞射，「腳趾尾拉篩」直飛遠柱。洛里斯被大批球員遮擋視線，未能挽救。

禾特普斯妙射先開記錄。（Getty Images）

熱刺在40分鐘扳平，孫興慜入楔單刀，被穆罕默德沙利素絆跌。球證直指12碼，並向沙利素發出第二面黃牌，驅逐離場。熱刺由卡尼操刀中鵠，扳平之餘更得到人數優勢。兩軍半場打和1:1。

孫興慜入楔被沙利素「殺低」，熱刺靠此12碼扳平，更從此多踢一人。（路透社）

熱刺在下半場僅7分鐘便反超前，哈利雲克斯中圈吊高波入禁區，卡尼突破越位射入，但VAR檢視後指卡尼些微越位，入球作廢。及後馬特杜靴迪一次衝門，費沙科士打接球後甩手，漏球入網，再次被判無效。熱刺餘下時間強攻修咸頓無果，打和1:1收場。

哈利卡尼不論接應與起腳，均盡現功架，可惜走快了一小步。（路透社）

周中作客敗走熱刺的水晶宮，返回主場迎戰榜尾諾域治，上半場8分鐘由奧辛尼艾度亞迪射入12碼先開記錄。他及後兩度助攻，分別助桑馬迪達及舒洛比建功，半場領先三球，就此輕勝3:0。

艾度亞迪（中）表現八面玲瓏。（路透社）

早前賽事因疫情改期的屈福特，僅5分鐘由近况大勇的艾曼紐丹尼斯先開記錄。但作客的韋斯咸在3分鐘內反超前，先是湯馬士蘇錫克入楔勁射，在27分鐘追和。賓華馬在29分鐘於12碼點撞射，被馬仙拿改變方向入網。

韋斯咸下半場開賽不久，再由查洛保雲車身射入，但蘇錫克在搶走丹尼斯腳下球時犯規在先，入球無效。不過，韋斯咸終由馬克盧保在58分鐘射入12碼，增添比數。後備入替的尼高拉華錫在補時3分鐘，接應保雲傳中，射入空門。韋斯咸終止聯賽3場不勝，贏4:1。

韋斯咸雖先失，但火速反超前，圖為賓華馬射入反超前一球。（路透社）

英超第20輪直播賽程（按圖放大）