李斯特城一周三苦戰終獲勝果　舒米高撲12碼做英雄全靠感覺｜英超

李斯特城一星期內3場大戰，盡顯球隊的韌性，儘管之前兩場未能獲勝，但在周二晚英超主場對利物浦，他們終於取得勝果，以1：0贏波。李城奏凱的功臣除了入球的盧卡文外，當然還有撲出12碼的卡斯柏舒米高！若非他在早段救出穆罕默德沙拿的12碼，恐怕比賽會走往另一方向。卡斯柏舒米高賽後表示，他沒有研究過沙拿射12碼的習慣，但他那時有直覺。



這場李城贏利物浦1：0的比賽中，關鍵時刻在15分鐘。沙拿在禁區內被尼迪迪絆倒，球證判利物浦獲得12碼，由沙拿親自操刀。卡斯柏舒米高捉到路，撲出沙拿的12碼，之後沙拿衝前以頭槌補中，又中楣彈出。全靠舒米高的神勇，李城才保住不失球，才有最終的1：0小勝。

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沙拿今季狀態大勇，入球停不了，而且這名埃及射手的12碼向來穩健，所以舒米高相當厲害！今場是沙拿在利物浦生涯第3次射失12碼，上次在英超射失已經是4年前、在2017年對哈特斯菲，另外他今年在歐聯對AC米蘭都射失過。在今次射失前，沙拿連續15次在英超射12碼都射入。

舒米高賽後當選最佳球員，他在接受訪問時被問到是否研究過沙拿的12碼，他坦言：「沒有，我沒有研究過。我只是有感覺，之後就撲下去。跟住你只能祈禱（對於沙拿的頭槌補中），我們以前沒有這種運氣。上次我在這裏撲過12碼，但他們補中射入。」

舒米高在初段勇救沙拿的12碼，為李城保住不失。（路透社）

過去一周是李城的「死亡賽程」，7日內3場大戰，但他們3場都踢出鬥志，表現可人。儘管之前兩場未能勝出，但他們今仗終於取得勝果。在上周中，他們先在英聯盃面對利物浦，半場一度領先3：1，原本以為勝券在握，但最終完場前被追和3：3，最後更加在互射12碼落敗；到「拆禮物日」的聯賽作客榜首曼城，早段已經輸到0：4，但他們沒有放棄，下半場一度連入3球，追近至3：4，燃起絕地扳平的希望，也令曼城都出了一身冷汗，最終他們以3：6敗陣。

李城過去一周硬仗連場，終於贏到波！（Getty Images）

舒米高續說：「當你面對這樣的對手，你難免需要一點運氣。儘管我們很想控球在腳，但遇上曼城或者利物浦，你總要適應長時間得不到控球。這場是非常重要的勝利，一切來得很快，我們在兩日前才踢完一場困難的比賽。」

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