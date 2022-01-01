羽毛球｜奧原希望傷癒復出封后　冀有新星崛起創日本光明未來

日本羽毛球名將奧原希望，周四（30日）在全日本羽毛球錦標賽決賽擊敗21歲球手水井敏捷（水井ひらり），達成3連霸壯舉，雖然在傷癒後順利奪冠，賽後奧原希望仍不禁遺憾。
世界排名第5的奧原希望在9月一次訓練時扭傷腳，10月動刀治療，經過兩個多月休養後出戰全日本賽，精準的擊球、漂亮的假動作，她展現出佳態並達成三連霸，加上2011、2015年的冠軍，這是奧原希望賽史上第5度封后。
羽毛球｜奧原希望揭缺戰世錦賽原因 全日本賽爭3連霸獻天國恩師
今屆賽事因緊接世錦賽，遠赴西班牙參戰的山口茜等名將，返國後因需要隔離而缺席，變相成了年輕球員脫穎而出的好機會，最終仍由經驗豐富的奧原希望奪冠。
奧原希望奪冠後坦言有點失望：「打到最後都是一些老面孔，新星還沒有崛起。」她表示雖然沒有受到後輩的威脅，的確有鬆了一口氣，但總有天會像30歲的佐藤冴香前輩一樣，有引退的時候。
奧原續說：「如果後輩能夠崛起，日本羽毛球的未來才會光明，老實說，現在只有幾位年輕選手實力較出眾，我覺得有些落寞，希望大家能再加把勁。」26歲的奧原以師姐身分說。克服傷患的她希望明年能夠在世界舞台上「復活」，交出好表現。
與奧原在4强交手的佐藤冴香，是倫敦奧運代表，賽前她就宣布會在全日本錦標賽後在女單引退，而奧原亦表示今後會繼續背負前輩的信念前進。
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