伍家朗回顧2021年好唔順利　但有一樣收穫難以用金錢衡量｜羽毛球

香港羽毛球手伍家朗除夕在社交網站回顧2021年，坦言過去一年並不順利，但他表示凡事有兩面，今年賺到一樣最大的收穫，難以用物質及金錢去衡量，並感激大家的支持。

伍家朗在東京奧運陷入球衣風波，分組賽止步，今年成績未如理想，但他在10月向女友求婚成功，即將踏入人生新一頁。



27歲的伍家朗今早在Instagram上撰文，回顧今年，他寫：「相比2020年，似乎2021年大家嘅生活好似已經逐漸回復正軌，可以正常行街睇戲食飯；我又可以飛去外國比賽；體院亦都冇再封館。不過2021雖然回復正軌，但對我嚟講絕對係好唔順利嘅一年，本來喺年頭第一個比賽就開個好頭打入決賽，一心以為2021將會有更多好事陸續有嚟掛？點知……」

香港羽毛球代表伍家朗在東京奧運首場男單比賽，穿上黑衣上陣。（路透社）

伍家朗在1月到泰國參加了3項比賽，其中在泰國公開賽贏得亞軍。在萬眾期待的東京奧運，伍家朗因贊助商問題，首場未能穿上印有區旗的球衣比賽，遭民建聯成員穆家駿批評，叫他「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」，引發球衣風波。在多方協力下，伍家朗在第二場分組賽穿上印有區旗的球衣登場，但不敵危地馬拉球手哥頓，未能晉級。

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在第二場分組賽，伍家朗身穿綠白色、印有香港區旗圖案的球衣亮相。（高詩琦攝）

伍家朗今日續寫：「不過凡事都有兩面睇，當你以為失去左好多嘢嘅同時，你又可能會喺第二度賺番番嚟。而我今年賺到最大嘅收穫係咩，相信都唔使我多講大家都知啦，哩樣嘢絕對唔係可以用物質或者金錢嚟衡量嘅，真係好感激大家。」球場失意，情場得意。伍家朗在10月於八號風球下，向拍拖6年半的女友Charlotte成功求婚。

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伍家朗在8號風球下成功求婚。（伍家朗instagram）

近3個月，伍家朗出國參與多項比賽，在丹麥賽及法國賽16強止步，跟住到德國參加HYLO公開賽入到8強，接着在印尼大師賽亦打到8強。不過，在11月底的印尼公開賽，他在32強止步，到今年最後一項比賽，他在世錦賽64強出局，較令人失望。

年終男單世界排名第9的伍家朗最後寫到：「2022年好快就到，我唔會奢求一踏入新一年馬上所有嘢都會變得順利。我反而希望自己將會又大一歲喇，喺面對世間百態上嘅心態同境界可以更上一層樓，面對逆境或者唔順利嘅時候都可以處之泰然，平靜冷靜咁面對生活上所有好同唔好嘅衝擊，做一個可以從容咁喺低谷爬番上嚟嘅『贏家』。」他附上一張攝於沙灘的照片，身後似是日落或日出的景色。