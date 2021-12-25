羽毛球｜駱建佑歷史性做世界冠軍　教練揭露奪冠全因與世隔絕

社交網站從來都是雙面刃，一方面有鼓勵作用，另一面也可被拖垮。
來自新加坡的羽毛球男單代表駱建佑，歷史性成為世界冠軍，教練接受媒體訪問時，道出駱建佑奪冠的一大要素。
24歲的新加坡球手駱建佑，早前在西班牙舉行的世界羽毛球錦標賽，先爆冷淘汰安賽龍，其後過關斬將，殺入決賽擊敗施里簡夫奪冠，成為新加坡史上首名羽毛球世界冠軍。
駱建佑的教練何殷聰其後接受新加坡媒體訪問，透露愛徒全靠離開它才能取得突破性的佳績，「他（駱建佑）在世錦賽期間，完全不用社交網站，同時關閉電話功能，亦不接收任何訊息。」
與電話保持距離，原來是因為他「見過鬼怕黑」。今年10月的法國公開賽，駱建佑與馬來西亞球手李梓嘉交手，結果擊敗對手晉級，可惜下一圈隨即落敗出局。原來當他淘汰李梓嘉後，收到海量的祝賀訊息，卻變成一種無形的壓力，所以今次毅然決定比賽期間離開電話，如今可見他的決定是非常正確。
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