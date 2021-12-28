曼聯C朗踢到對手「自轉360」仍避過紅牌　網民為羅拔臣呼冤︱英超

曼聯葡萄牙球星C朗拿度於對紐卡素一役大腳踢向對手，最終竟然只領黃牌，令球迷再一次質疑英超球證執法尺度不一。
曼聯英超作客1：1逼和紐卡素，射手C朗拿度此役「食白果」，除了主帥蘭歷克賽後表達不滿，名宿加利尼維利（Gary Neville）更直指C朗身體語言有問題。
C朗今場雖然踢足90分鐘，但建樹不多，反而下半場一次粗野攔截幾乎被逐，幸最終避過紅牌，但仍惹來爭議。
C朗大腳踢向對手卻避過紅牌逐格睇：（按圗放大）
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當時換邊後只踢到57分鐘，曼聯仍落後0：1，紐卡素中場賴恩費沙在一次爭球中先快腳踢走皮球，來遲一步的C朗疑似發脾氣，原先想大腳解圍，但最終全力踢向對手小腿位置，衝力令賴恩費沙「自轉360度」後倒地不起。
Any Given Sunday (1999) pic.twitter.com/O2A3Sj0asF— amadí (@amadoit__) December 27, 2021
不過視像助理球證（VAR）未有介入，球證亦只向C朗出示黃牌。有球迷表示，C朗的動作跟利物浦左閘安德魯羅拔臣早前踢跌熱刺守將艾馬遜的一腳十分相似，惟羅拔臣最終經視像助理裁判覆檢下被逐，直指球證執法尺度不一。有網民稱：「球證對球星偏心，C朗的形象令他得到優勢。」
點圖睇：紐卡素對曼聯圖輯
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英超第20輪直播賽程（按圖放大）
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