英超︱曼聯守將連迪路夫不適與新冠肺炎無關　「他康復進度良好」

曼聯中堅連迪路夫日前對諾域治一仗，比賽期間突然掩着胸口，狀甚不適，隨即被調離陣。
近日紅魔鬼內部爆發新冠肺炎疫情，原定今晚深夜英超對賓福特一仗須延期。曼聯發聲明指出，連迪路夫的身體狀況與新冠肺炎無關，又稱這位守將現已在康復中。
曼聯作客諾域治一仗，連迪路夫正選上陣，當比賽尚餘20分鐘之時，他突然在周遭沒有任何球員下，掩着右邊胸口，引起其他隊友注意而上前察看，其後他再蹲下，多次指向胸口，似乎相當不適。
主帥蘭歷克在74分鐘將他換走，由艾歷拜利入替，未幾「紅魔鬼」便由C朗射入十二碼，1：0奠勝。賽後門將迪基亞一臉愁容，表示連迪路夫的情況令他想起近半年球壇不甚愉快的回憶：「我們見過（基斯甸）艾歷臣、阿古路……有時要看着自己的隊友出現這種情況，真的不容易。希望連迪路夫完全沒事吧！」
曼聯發出聲明交代連迪路夫的最新情況，「域陀（連迪路夫）正進行一連串預防性質的檢查，不過他已從諾域治一仗的不適中康復過來。」
「所有指標均顯示，他的身體不適與球會正在爆發新冠疫情沒有關係。」由於曼聯內部爆發疫情，周二深夜作客賓福特一仗須改期，球隊訓練基地卡寧頓也須暫時關閉和進行消毒，所有一隊在卡寧頓的運作亦暫停，以阻止疫情擴散。
曼聯對諾域治賽後，主帥蘭歷克指連迪路夫當時一度呼吸困難，「他忘記了事發經過，也許他曾跟其他球員碰撞才令他無法呼吸，當時他呼吸困難，心跳也高於平常，所以我們要換走他。」
事後球隊為連迪路夫作檢查，「暫時一切都似乎沒有問題，但連迪路夫還是有點震驚，希望他周二能夠在對賓福特一戰上陣。」曼聯不幸爆發疫情，好處是連迪路夫獲得額外時間康復。
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