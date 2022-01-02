足球轉會︱愛華頓奪冬窗第一簽　古天奴逃離巴塞重返英超紅轉藍？

冬季轉會窗重開，英超有一支球隊較紐卡素更心急——愛華頓元旦日率先簽入基輔戴拿模左閘邁高蘭高（Vitaliy Mykolenko ），成為英超冬窗第一簽。

拖肥糖的收購行動才剛剛開始，最新消息指，他們有意從巴塞隆拿引入巴西中場球星古天奴（Philippe Coutinho）。



邁高蘭高（Vitaliy Mykolenko ）由基輔戴拿模加盟愛華頓。（愛華頓＠Twitter）

愛華頓今季在名帥賓尼迪斯執教下，表現令人失望。至今17戰僅得19分，排在英超聯賽榜第15位。冬季轉會窗一開，他們反應最快，1月1日率先簽入基輔戴拿模22歲左閘邁高蘭高。

他們需要買左閘本身，又是奇事一宗。愛華頓本身擁有英超最佳左閘之一的迪治尼（lucas digne），這位28歲法國國腳正值當打之年，這個位置原本不用費神。無奈賓帥與迪治尼不知何故不咬弦，加上車路士有意求購，突然之間這位效力3年的拖肥糖主力，看似即將離隊，球會此時買入邁高蘭高，大有取代迪治尼的意味。

愛華頓左閘迪治尼盛傳離隊在即。（Getty Images）

愛華頓今季戰績不似預期，冬季轉會窗增兵難免。巴塞隆拿持續希望賣走高人工的古天奴套現，他們其中一個兜售對象，正是愛華頓。

古天奴的代表已跟愛華頓接洽，商討加盟的機會，目前有待領隊賓尼迪斯的決定。賓帥日前談及轉會時稱，「我的想法是，只帶來希望加盟愛華頓的球員，尤其是在困難的1月轉會窗，董事局原則上也同意。他們必須能夠幫助球隊，帶來不同的東西。」

巴塞一直想放售古天奴，卻沒有球會「接貨」。（Getty Images）

「我們在找一些能夠為球隊帶來立竿見影效果的球員，有時未必能做到的，尤其是海外球員，因此你可以選擇有英超經驗的球員。」賓尼迪斯這樣說，曾在英超大放光芒的古天奴，或許正是愛華頓要找尋的人，惟他亦明言，「很多足球經紀拋一大堆名字給我，一切也在向好的方向發展，但對我來說，只想專注在比賽上。」

他一番似是而非的話，難以解讀心水目標人選。唯一可以肯定的是，假如古天奴真的加盟愛華頓，便會跟賓帥一樣倒戈舊主利物浦。29歲的古天奴2013至2018年效力紅軍，曾是這支默西塞特郡球隊的王牌球星，轉投巴塞的美夢變成惡夢，卻又因身價高昂乏人問津。

古天奴一直渴望重返助他攀上事業高峰的英超，阿仙奴領隊阿迪達持續關注他的動向，可是看巴塞急於放售的姿態，或許未能成事。愛華頓能否成為他的下一站，尚在未知數，對他有興趣的球會其實不少，例如巴甲球會法林明高，不過大部分出手太低，如法林明高只願付出300萬歐元外借他至季尾，並希望完季後「續借」至2022年11月卡塔爾世界盃上演之前，成事機會相信微乎其微。

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）