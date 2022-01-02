足球轉會︱紐卡素驚傳想借奧巴美揚　仲有兩大球星等住入手

冬季轉會窗打開，最心急增兵的莫過於在英超水深火熱的新晉超級豪門紐卡素。他們已出手向馬德里體育會求購英格蘭守將捷比亞（Kieran Trippier），另外亦在接洽在巴黎聖日耳門過得不快樂的舊將韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum），不過最為驚人的消息，是他們跟阿仙奴接洽，希望以先借後買的方式引入前鋒奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）。



奧巴美揚因紀律問題遭領隊阿迪達雪藏，目前他已提早向國家隊報到為非洲國家盃作準備。（Getty Images）

身為阿仙奴隊長的奧巴美揚，去年才跟球會續長約，可是接連因紀律問題，與領隊阿迪達鬧得不愉快。今季他再次變本加厲，探望病母後未按時歸隊報到，終令阿迪達忍無可忍，不止將他的隊長臂章摘下兼從此剔出大軍名單，甚至不讓他與球隊一起操練，尷尬地獨個兒在球會進行練習。

奧巴美揚自12月6日阿仙奴1：2不敵愛華頓後，未再為槍手披甲。失去這位主力射手，槍手戰績不單未受影響，而且更連勝多場，重返並站穩意義重大的英超第四位。奧巴美揚在球會突然由王牌主力變成可有可無，當各大球會希望陣中非洲兵愈遲出發愈好，唯獨奧巴美揚一人反其道而行，在球會放行下，提早踏上征途向加蓬國家隊報到。阿仙奴已不再需要他，路人皆見，紐卡素急於提升前線火力，遂向阿仙奴求購。

紐卡素首席射手哥林威爾遜需養傷一段時間，前線火力大減。（Getty Images）

紐卡素率先向三大星將埋手

紐卡素陣中首、次席射手哥林威爾遜和麥斯明早前對曼聯一仗勇戰受傷，二人均傷勢不輕，令前線火力大受影響，令本已身處聯賽榜第19位的紐卡素護級形勢更不明朗。想要分數力爭上游，就要實力更強的人腳。

英國《鏡報》報道，紐卡素向阿仙奴提出在餘下賽季外借奧巴美揚，並在明年夏天以2000萬英鎊正式收購。

捷比亞是時候上演「愛回家」？（Getty Images）

在提購奧巴美揚之前，紐卡素已正式向馬體會洽購右閘捷比亞，馬體會教練施蒙尼表明，「捷比亞需要決定他想不想離開，我們會根據他的決定行事。」紐卡素領隊艾迪賀維在執教般尼時曾跟捷比亞合作，2012年1月更在對方借用期間表現出色下，正式從曼城將捷比亞帶到般尼。

這位英格蘭右閘2019年從熱刺轉投馬體會，上季為球會重奪西甲聯賽冠軍，個人亦入選西甲年度最佳陣容。可是紐卡素能否買入這位31歲球星，尚存變數。盛傳車路士同對捷比亞有意，或會出手搶人。

韋拿杜姆在巴黎過得不快樂，或在今個轉會窗重返英超。（Getty Images）

另外，還有一位星級球員與紐卡素扯上關係。荷蘭中場韋拿杜姆今季才由利物浦轉投巴黎聖日耳門，然而加盟後上陣時間不多，令他萌生去意。這位中場球星在紅軍是必然正選，來到人腳過剩的法甲豪門，淪為二、三線角色，當然感到不是味兒。

他2016年夏天加盟利物浦之前，曾效力紐卡素一季，該季喜鵲踢至降班，唯韋拿杜姆是球隊陣中一大亮點。消息指，紐卡素有意再次買入他。不過跟捷比亞一樣，紐卡素的引援未必會太順利，事關韋拿杜姆另一舊主利物浦自他離隊後中場人腳緊張，說不定同會出手將他帶回。

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）