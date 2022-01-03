英超｜紐卡素暴富後首簽？　施蒙尼談捷比亞：不能強留球員

走的終須走，沒有阻止理由。

英格蘭國腳捷比亞獲「暴富」紐卡素垂青的傳聞，甚囂塵上。凌晨他為馬德里體育會在西甲上陣，完場後舉動疑似向球迷告別。而領隊施蒙尼的話，更惹人揣測。



捷比亞凌晨在西甲主場出戰華歷簡奴，踢足全場，助球隊贏2:0，終結4連敗。完場之後，捷比亞未有即時離開，留在場內跟主場球迷見面，接受鼓掌。場面令人思疑他離隊之日不遠。

Trippier saying his goodbyes to the Atletico fans? #NUFC pic.twitter.com/u9zyDmpDnJ — Toon Polls (@ToonPolls) January 2, 2022

馬體會教練施蒙尼賽後接受《馬卡報》（Marca）訪問，讚賞捷比亞相當傑出，為球隊貢獻良多。但他暗示，捷比亞去或留，視乎他的意願：「當一個球員想走，你不能強逼他留。我們會嘗試留住捷比亞，但不能強留。」

捷比亞2019年從熱刺轉會到馬體會，去季贏得西甲錦標，而其合約到2023年季中完結，近期離隊傳聞甚多，多支英超球隊有意求購。獲沙特阿拉伯財團入主的紐卡素，動機最大。紐卡素成為油王球隊後冀招兵買馬，先拯救今季戰績，避免降班。惟多支英超球隊不滿紐卡素暴發，傳聞拒絕今季與紐卡素「做生意」。