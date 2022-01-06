游泳新男神汪順當選亞洲最佳男泳手　勢成後孫楊時代領軍人物

國際游泳網站《SwimSwam》在周三（5日）公布2021年度亞洲男子最佳泳手，由東京奧運200米個人混合泳金牌得主汪順獲得。



現年27歲的汪順在2021年屢破個人及亞洲紀錄，他在去年夏天的東京奧運勇不可當，是東奧唯一登上冠軍頒獎台的亞洲男泳手。

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汪順在東京奧運刷新亞洲紀錄奪冠。（Getty Images）

史上第三快 破美國名將17年壟斷

在男子200米混合泳決賽上，汪順以1分55.00秒成績打破由日本泳手萩野公介保持的亞洲紀錄，並一舉奪金。這個時間也僅落後美國名將洛捷迪與「水神」菲比斯，排名史上第三快。

對上四屆奧運200混合泳金牌都由菲比斯奪得，汪順不但打破美國泳手在這個項目長達17年的壟斷，同時成為繼孫楊之後，中國第二位男子游泳奧運金牌得主。

汪順於200米混合泳決賽贏得冠軍，成為繼孫楊之後，中國第二位男子游泳奧運金牌得主。（Getty Images）

汪順在得知獲得2021亞洲男子最佳泳手的殊榮後，在微博發文打了「V」字勝利手勢的Emoji。過去三屆分別由日本泳手萩野公介與瀨戶大也所奪得，汪順同門師兄孫楊則在2013、2015與2017年當選，汪順是首度獲選為亞洲最佳，也是中國第二名選手獲此殊榮。

汪順狂微博發文公布好消息。（截圖）

在奧運之後，他緊接出戰陝西全運會，單屆取得6金，在全運史上個人金牌總數紀錄刷新為15面，超越由孫楊與廣東游泳名宿羅兆應保持的12面金牌紀錄。

29歲的孫楊被禁賽，27歲的汪順成為中國泳隊中年紀最大一員，不過他指無意退役，不止承諾會出戰明年在主場上演的杭州亞運，「以全運會為契機，在明年家門口的亞運會上全力以赴」，還表示要參加巴黎奧運和下一屆全運會。