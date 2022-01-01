孫楊發微博影片恭賀新年　刑罰未定仍充滿希望：期待嶄新的朝陽

踏入2022年的第一天，中國泳手孫楊也一樣，期待新一年新開始。

今日（1日）於微博發布一段影片，在海邊漫步的孫楊表示日落治癒煩惱事：「明天依舊會升起嶄新的希望。」



孫楊於微博上載影片，片中孫楊展開雙臂漫步海邊，畫外音說到：「每次看到日落，都會覺得沒有什麼治癒不了的煩惱事。看完夕陽西下，就會期待嶄新的朝陽。也希望所有的人當天的煩惱落下，明天依舊會升起嶄新的希望，新年快樂，我的朋友們。」

（微博截圖）

（微博截圖）

近日最讓孫楊煩惱的非違反罰則被發現一事莫屬。孫楊抗拒接受藥檢案，刑罰除了停賽4年3個月，亦包括不可參與「職業級訓練、或與其他中國政府資助的運動員一同訓練、也不可在中國政府資助的設施訓練」。

據英國《泰晤士報》早前報道，12中旬再被舉報他在政府資助的場地訓練，違反世界反禁藥組織（WADA）罰則——在政府資助的場地訓練。原來停賽刑期由8年減至4年3個月，但若違規屬實，孫楊的禁賽期或重新展開，本來有望出戰巴黎奧運，但現時再生枝節，看來是日落都未必治癒到煩惱事。

（微博截圖）

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