孫楊懶理違規疑雲　兩年來首出席公開活動兼獲獎：我值得期待

中國泳手孫楊雖身陷違反停賽罰則的疑雲，但日前相隔約兩年來第一次出席公開活動，更獲頒一個獎項。
孫楊2018年抗拒接受藥檢，案件經重審後被判停賽4年3個月，使他仍有望出戰2024年的巴黎奧運。
不過英國《泰晤士報》早前報道，指「獲得一位來自中國的舉報者聯絡」，提供了孫楊在浙江安吉少年體校訓練的照片作為證據，指證孫楊違反世界反禁藥組織（WADA）罰則——在政府資助的場地訓練。若違規屬實，孫楊的4年禁賽期或重新展開，他將錯過巴黎奧運。
有關消息似乎對孫楊未有太大影響，他日前現身內地《鳳凰網》時尚頻道主辦的年度大型時尚頒獎活動，是他自2020年2月底被禁賽之後，首度於公開場合露面。
以一身深藍色西裝亮相紅地氈的孫楊，面對鏡頭豎起拇指，露出笑容；他最終更獲頒「年度最具期待體育人」獎項。
孫楊隨後在社交網站撰文，感謝外界支持，「作為一名體育人，還能繼續為理想而努力、奮鬥，這離不開大家的支持與信任。在未來，也希望能用自己的努力回報每一個支持過我的人，孫楊是值得期待的。」
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