體育熱話｜比賽時「胸部」爆破　前WWE選手照鏡驚覺：兩邊不一樣

職業摔角向來埋身肉搏，受傷無可避免，小則皮外傷，大則傷及筋骨拳手因而退役。

不過在芸芸受傷原因中，似乎獨有一樣僅屬女子摔角的世界。



美國職業摔角WWE摔角手波多（Scarlett Bordeaux）因火辣身材累積不少人氣，惟一直活躍於賽場的她，去年鮮有亮相擂台，11月更與同為摔角手的未婚夫克羅斯宣布退役WWE。

美國職業摔角WWE摔角手波多11月與同為摔角手的未婚夫宣布退役WWE。（Instagram）

不少粉絲因此也感到愕然，至近日在一Podcast節目中，波多才透露真正原因。她表示去年接受隆胸手術後不久，就要出戰WWE，然而賽中相當激烈，其中一邊胸部意外爆掉。不過波多續稱因為腎上腺素太高，當下沒有感到異樣，直到賽後照鏡時才驚覺：「兩邊胸部不一樣的？」

波多（Scarlett Bordeaux）因火辣身材累積不少人氣。（Instagram）

波多其後迅速求醫，並發現一邊的隆胸物料爆裂，她只能接受手術，因而導致4個月休養，終決定提前退役，並轉戰成人網站拍片賺錢。