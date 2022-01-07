足球熱話｜英低組別球員誤碰玻璃心球證　想大事化小反變紅牌阿姑

切勿接觸執法人員，在球場上亦然。因為你不知道球證的腦袋在想什麼，心靈是否足夠強悍。

英格蘭第5級全國聯賽出現一幕「誤碰玻璃心」，球員一個看來尋常的動作，誤中球證與賽會的不明痛處，離奇被罰紅牌直接驅逐。



本周日（2日）全國聯賽伊斯特利（Eastleigh）主場對韋茅夫（Weymouth），完半場前主隊領先1球之際，出現爭議判決。

希斯基夫出身自修咸頓青年軍。（Instagram）

伊斯特利中場希斯基夫一次控球甩腳，與韋茅夫球員「炒埋一碟」被球證比索吹罰。希斯基夫顯得不滿，唸唸有詞，但看來無意爭拗。他走近比索之際，比索伸出左手，似有意安撫，但被希斯基夫右手輕輕撥開。這一撥，或許令比索「大受打擊」。

這一下接觸，為希斯基夫帶來一面紅牌。（twitter）

希斯基夫回頭望向皮球，準備比賽，卻聞笛聲。比索吹停賽事，突然向希斯基夫出示紅牌，指他摑球證的手，驅逐他離場，令希斯基夫及其他伊斯特利球員錯愕。

伊斯特利在半場前起十人應戰，每人走多步，一度領先兩球，卻在完場前被追和，最終在補時3分鐘絕殺，險勝3：2。

後果可以很嚴重。（twitter）

希斯基夫賽後在社交網站表示不認同球證判決，同時向球迷道歉。球迷大多留言支持，不少人追問「到底為什麼被逐」，又說希斯基夫毋須道歉。但賽會並不認同，事關伊斯特利的上訴被駁回，希斯基夫因「暴力行為」（violent conduct），須停賽3場。

🚨 Our appeal of Jake Hesketh's red card has been rejected, and he will now serve a three-game ban for violent conduct.



Here's the incident you've all been waiting to see, #Spitfires... 🧐 pic.twitter.com/AwSuWJwEB2 — Eastleigh FC (@EastleighFC) January 5, 2022

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