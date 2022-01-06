足球熱話︱卡雲尼曾為PSG球迷堅持做一件事　不惜打破球會慣例

曼聯前鋒卡雲尼，近日被法國記者Roman Molina爆出一個窩心的小習慣，指他昔日效力PSG的7年間，為球迷堅持去做一件事，不惜打破球會慣例。
曼聯前鋒卡雲尼雖然上陣時間不多，但這位烏拉圭射手每次出場定必交足功課，絕無欺場，球味十足，深得球迷愛戴。
近日法國記者Roman Molina在YouTube爆料，再度證實他「世界級」的一面。Roman Molina透露在卡雲尼2013至2020年效力巴黎聖日耳門期間，PSG送給球迷的簽名波衫，基本上並非由球員親自簽名，只是由球會職員代簽。
不過Roman Molina指出，PSG陣中只有個別球員提出反對，拒絕由其他人代筆，堅持自己簽名、打破球會規例，而卡雲尼正是其中一人。
Roman Molina強調，他並不清楚PSG現時是否仍沿用這項政策，而卡雲尼亦已轉會曼聯，但仍可見這位中鋒無論在場內或場外都贏得尊重，不無原因。
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