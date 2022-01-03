英超｜列斯聯球迷掟出禍　般尼守衛與隊友慶祝中頭獎

阿仙奴門將蘭斯達爾早前談及作客列斯聯主場的奇遇，更有17英鎊的意外收穫。不過，今輪同樣作客艾蘭路球場的般尼，就沒有如此幸運，守衛馬菲路頓與隊友慶祝入球時，卻慘中頭獎。



英超「冬日快車」，列斯聯主場鬥般尼，客軍下半場憑哥尼特（Maxwel Cornet）罰球建功一度追平，列斯聯下半場中後段由達拉斯及丹尼爾占士各建一功，奠勝3：1勝局，終止4場不勝的走勢，以19分暫列聯賽第16位。

列斯聯球迷時常投擲東西入場內，包括水樽﹑打火機及電子煙等，阿仙奴門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）早前曾講述其「艾蘭路發達大計」，球迷連硬幣也掟進場內，最終蘭斯達爾拿走17英鎊。

蘭斯達爾把關的意外收穫 作客列斯聯竟發現發達大計

馬菲路頓與隊友慶祝時卻飛來橫禍。（Getty Images）

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）

（01美術製圖）

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