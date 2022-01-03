一張紅牌譜出球場愛情故事　荷乙後衛與裁判公開戀情｜足球熱話

荷乙安曼的後衛赫達韋特（Jeff Hardeveld）與女球證舒古娜（Shona Shukrula）拍拖，兩人近日在社交網站宣布戀情。這對球場情侶的邂逅非常特別，在8月的荷乙比賽，赫達韋特遭紅牌被逐，而舒古娜那場有份執法，擔任第四裁判。



26歲的赫達韋特與30歲的舒古娜公開戀情，到羅馬度過新年假期，並附上兩人相擁的照片。

英國《太陽報》引述荷蘭傳媒指，這對球場戀人在去年8月13日安曼對FC燕豪芬的荷乙比賽中首次見面。在那場比賽中，安曼以0：1落敗，而赫達韋特更加在91分鐘直接領紅牌被逐，而舒古娜則是那場的第四裁判。相信當赫達韋特離場時，應該經過了舒古娜的身邊，說不定那場紅牌造就了兩人的緣分。

舒古娜是國際足協認可的球證。（Instagram）

舒古娜由09/10球季起於荷蘭足總的賽事執法，到2017年成為國際足協認可的球證，到2020年開始在荷乙擔任第4裁判。至於赫達韋特司職左閘，於飛燕諾出道，曾為荷蘭小國腳披甲；他在2014年離開飛燕諾，之前踢過烏德勒支及荷華高斯，去年轉投安曼。