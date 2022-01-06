英超｜菲爾鍾斯回歸奧脫福　曼聯球迷不吝嗇歡呼聲製造感人時刻

曼聯中堅菲爾鍾斯幾乎成為被遺忘的名字，久違712日，這名英格蘭鐵衛回歸英超，即使紅魔鬼主場全失3分，但菲爾鍾斯的表現依然大獲好評。當他離開球場時，一眾「曼迷」對他熱情歡呼，使他一度不禁感動落淚。
曼聯在奧脫福主場一球飲恨不敵狼隊，看守領隊蘭歷克吞下上任後首敗，「老朋友」菲爾鍾斯（Phil Jones）再任正選或者帶給「曼迷」一點安慰。
29歲的菲爾鍾斯睽違接近兩年，因為隊中的中堅荒而再取得上陣機會，與華拉尼扼守中路。即使菲爾鍾斯久疏戰陣，他今仗爭波成功率百分百，加上3次封阻射門，表現絕不失禮。
菲爾鍾斯相隔712日後再度在英超亮相，當他首度頭槌解圍後，奧脫福看台傳來如雷貫耳的掌聲及歡呼，其後完場離場時，球迷們對他毫不吝嗇歡呼聲，使鍾斯十分動容，眼泛淚光，更拍一拍球衣上的會徽作回應。
A milestone that's been 712 days in the making.— Manchester United (@ManUtd) January 4, 2022
It meant so much to Phil ❤️#MUFC pic.twitter.com/Kd7H7fyedE
菲爾鍾斯近年飽受傷患困擾，如今終於健康披甲，昔日戰友也替他高興。曼聯名宿里奧費迪南曾經指他在球會「白逗人工」，之後稱不知道鍾斯有傷在身，如今在個人的YouTube頻道中表揚其表現，向鍾斯致敬，「菲爾鍾斯久未登場，今仗交出高水平的表現，這是不容易的任務，我們必須要向他致意。在足球世界中，只要他有機會，並有不俗發揮的話，他有力爭取更多的上陣機會。」
【菲爾鍾斯闊別英超近兩年再披甲】
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