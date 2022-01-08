維拉季尾或以優惠價買斷古天奴　巴塞仍註冊不了新收購｜轉會

巴塞隆拿為了能騰出薪酬空間以註冊新收購費蘭托利斯（Feran Torres），而將菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）借到阿士東維拉至季尾，但西班牙媒體《馬卡報》指出，這樣做也不足以註冊托利斯。
《馬卡報》指，即使古天奴抵達英國、完成交易後，能大大減輕巴塞的薪酬負擔，但由於托利斯的交易中尚有簽字費和攤銷，這筆為數600萬歐元的款項也必需納入薪酬上限，這令巴塞即使借走古天奴，也還未有足夠空間註冊費蘭托利斯。
報道指，巴塞希望在西班牙超級盃4強對皇家馬德里之前，就可以完成其他買賣、並註冊費蘭托利斯，因而正全力「趕工」，然而要趕及在1月12日比賽在沙特阿拉伯上演前完成所有工作，似乎頗為倉促：首先巴塞要先成功賣出另一球員，再等候西甲賽會批出註冊托利斯的許可。
《馬卡報》續道，巴塞目前正着力賣走烏姆迪迪及尤素夫迪米爾，惟前者不願前往任何目前對他有意的球會，對於由維也納迅速借用的迪米爾，則需要等待維也納為他覓得「下家」，才能完成轉會。
目前巴塞將古天奴借予維拉至季尾，合約中亦有收購條款，對於買斷條款，外媒眾說紛紜，《The Athletic》指金額大約為3300萬英鎊，相對於2018年古天奴轉投巴塞的約1.1億鎊，算是非常實惠。
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