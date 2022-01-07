古天奴重返英超外借維拉半季　轉投謝拉特麾下求翻身｜足球轉會

巴塞隆拿中場菲臘比古天奴重返英超，以外借身分加盟謝拉特領軍的阿士東維拉，直至今季季尾。租借交易包括買斷條款，待古天奴通過體測及獲批工作證後落實。



維拉今日（7日）在官網宣布，與巴塞隆拿達成協議，借用巴西中場古天奴半季。古天奴將會在48小時內到英國伯明翰報到，接受維拉的體測。待他通過體測並獲准工作證後，借用交易便會落實。維拉特別提到，這次與巴塞的借用協議包括買斷條款。據報，維拉願意承擔古天奴大部分人工。

巴塞急於清冗員，古天奴亦渴望獲得主力位置，爭取踢世界盃，如今外借維拉，皆大歡喜。（Getty Images）

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29歲的古天奴司職進攻中場，在2013年從國際米蘭加盟利物浦，與當時的紅軍隊長謝拉特拍住上，表現愈踢愈好。古天奴在2018年以1.6億歐元天價轉投巴塞，但他近年在巴塞過得不如意，如今回到英超，在維拉遇上已經成為領隊的謝拉特，看看能否找到職業生涯的第二春？

謝拉特及古天奴在2013至2015年在利物浦做過隊友。（Getty Images）

謝拉特很欣賞古天奴，他向傳媒表示對方是一位獨特的球員。謝拉特曾說：「他為巴塞贏過兩次聯賽冠軍，還有兩次西班牙盃。如果你去他的維基頁面看看，你會見到他去任何地方都贏到冠軍。他63次代表巴西，為巴塞效力，而且在利物浦踢得非常好。故此，我很理解他與很多球會拉上關係，亦很明白為何有很多球迷談論他。如果你不是一位獨特的球員，相信你不會獲得一個『魔術師』的外號。」

巴塞近日為了騰出薪酬空間註冊新兵費倫托利斯絞盡腦汁，總算清理到第一位高薪冗員古天奴，但巴塞仍在努力想辦法將烏姆迪迪、奧士文尼迪比利等清走。