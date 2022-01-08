北京冬奧｜張藝謀擔任開閉幕禮總導演　成為史上首位「雙奧」導演

曾執導2008年北京奧運會開閉幕禮的張藝謀，將為北京冬奧會及冬殘奧會開閉幕式擔任總導演，成為世界首位執導過夏奧和冬奧開閉幕式的「雙奧」總導演。



據《新華社》報道，張藝謀除擔任過北京2008年奧運會和殘奧會開閉幕禮總導演外，還在2004年雅典奧運會閉幕禮、2018年平昌冬奧閉幕禮接旗儀式上，執導北京8分鐘的文藝演出。

71歲的張藝謀世界首位執導過夏奧和冬奧開閉幕式的「雙奧」總導演。（資料圖片）

張藝謀表示，非常榮幸可以成為「雙奧」導演，「因為國家的發展、地位的提升，中國有能力在這麽近的時間內舉辦兩次奧運會，所以才有了我成為『雙奧導演』的可能性。」

本屆冬奧會開閉幕禮將以「構建人類命運共同體」為核心，以「簡約、安全、精彩」為創作原則，立足於從全世界的角度展望美好未來。

張藝謀在北京奧運時創作了既經典又令人難忘的開閉幕禮。（Getty Images）

張藝謀坦言再次擔任總導演感到身上擔子沉甸甸，因為2008年北京奧運會開閉幕禮都有目共睹，這次在「簡約、安全、精彩」的情況，加上在疫情下難度增加不少，但會完成好任務，不辜負大家的期望。