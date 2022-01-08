北京冬奧｜張藝謀擔任開閉幕禮總導演　成為史上首位「雙奧」導演

曾執導2008年北京奧運會開閉幕禮的張藝謀，將為北京冬奧會及冬殘奧會開閉幕式擔任總導演，成為世界首位執導過夏奧和冬奧開閉幕式的「雙奧」總導演。
據《新華社》報道，張藝謀除擔任過北京2008年奧運會和殘奧會開閉幕禮總導演外，還在2004年雅典奧運會閉幕禮、2018年平昌冬奧閉幕禮接旗儀式上，執導北京8分鐘的文藝演出。
張藝謀表示，非常榮幸可以成為「雙奧」導演，「因為國家的發展、地位的提升，中國有能力在這麽近的時間內舉辦兩次奧運會，所以才有了我成為『雙奧導演』的可能性。」
本屆冬奧會開閉幕禮將以「構建人類命運共同體」為核心，以「簡約、安全、精彩」為創作原則，立足於從全世界的角度展望美好未來。
張藝謀坦言再次擔任總導演感到身上擔子沉甸甸，因為2008年北京奧運會開閉幕禮都有目共睹，這次在「簡約、安全、精彩」的情況，加上在疫情下難度增加不少，但會完成好任務，不辜負大家的期望。
Omicron｜國際奧委會堅持舉辦北京冬奧 籲各國選手加強防疫體育熱話｜北京冬奧中國風頒獎服 內地網民柴台：連我媽都不穿冬奧｜中國隊制服「番茄炒蛋」不再 短速滑雪賽服黑紅配色展時尚滑冰｜上屆訓練斷腳失資格夢碎 21歲朱定文終圓冬奧夢韓國滑冰冬奧金牌得主沈錫希遭多次性侵案 教練終審判刑13年羽生結弦全日本賽封王兼獲冬奧資格 心繫一個他 誓完成四周半跳花式溜冰｜羽生結弦熱身完成史上首回大技 俄媒：開拓花滑新時代花式溜冰︱羽生結弦冬奧爭三連霸現暗湧 粉絲心痛籲勿被政治利用