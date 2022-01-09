曼聯隊長低谷中受訪　稱本可以一走了之　想仿傚偶像助重建｜英超

曼聯表現低迷，即使換上蘭歷克任主帥，仍屢傳更衣室內士氣低落，隊長哈利馬古尼在足總盃第三圈對阿士東維拉前，亦坦言「不能這樣下去」。



哈利馬古尼上輪英超因傷休戰，今周足總盃對維拉前被拍得參與大部份訓練，相信有望復出，他賽前受訪，深入地談及曼聯的現況及自己的心情，曼聯官網亦發布了他的所有對答，當中有不少精警語句。

馬古尼早前在比賽中受傷，需休戰一段時間。（Getty Images）

稱曼聯一直與全世界為敵 「但不應有批評才有動力」

曼聯這支英格蘭史上最成功球會因近季戰績不佳，屢遭批評，馬古尼被問及現在曼聯是否像在「與全世界為敵」，他肯定地道：「那是當然的，作為曼聯球員，情況一直都如此，而我們要好好處理。」

他又認為，有這種「與全世界為敵」的心態，有時是好事，但指出不應靠此作動力：「以前費格遜爵士以那種方式去激發球員鬥心，他顯然做得很好。我受過很多批評，而當中很多都合情合理，但對我來說，在這支球隊內，球員不應要受批評才有動力，若這種水平的球員不是一穿起球衣就有鬥心，那一定有什麼出了錯。」

曼聯以往在費格遜麾下往往表現出驚人戰意，因而取得輝煌戰績。（Getty Images）

坦言簽球星後戰績不進反退 稱蘭歷克獲所有球員尊重

上季曼聯在聯賽表現不俗，獲得亞軍，然而今季簽入C朗拿度、華拉尼等球星後，戰績不升反降，早前更換上新帥蘭歷克，但表現仍無大改善。馬古尼也承認今季戰績本應要比上季更好，「我已不想再重覆了，但情況不能這樣下去，由星期一（對維拉）開始，我們需要重返正軌。」

對於外界盛傳曼聯的更衣室內氣氛不佳、許多球員有離心、不滿新帥蘭歷克等，作為一隊之長的馬古尼直接反擊：「無論外人說什麼也好，我們的團隊氣氛很好……當然，有些球員現在沒機會上陣，未必太開心，但足球就是如此。」他又指蘭歷克獲所有球員尊重及信任，「他十分仔細、準備工作也做得相當充足。」

蘭歷克（左二）上任後，曼聯戰績無大改善更屢傳更衣室士氣低迷，但馬古尼強調全軍都信任這位新帥。（Getty Images）

戰績低迷仍劍指歐聯資格 矢言留隊重建皇朝

他又透露，自己作為隊長，曾努力與球會各持份者溝通：「我跟球員和管理層都私下溝通過，我知道我要在這球隊內努力、也知道隊友們都有心作戰，若他們沒有戰意，那真的是出了點問題了。」

曼聯目前在聯賽榜排名第7位，但馬古尼仍有信心可以取得歐聯資格、及贏得錦標，又道：「我可以去別的球會，但我想留下來幫曼聯重返勝軌，像費Sir執教時那樣，我小時候視朗尼、里奧費迪南和維迪作偶像，我想做到他們的成就。」