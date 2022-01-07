曼聯新CEO阿諾特下月上任　兩大名宿抬轎言論皆提起費格遜｜英超

2022年應該是繼2013年費格遜退休後，曼聯最大變動的一年，除了今夏料有新任領隊接手外，執行副主席的活華特亦即將卸任，營運總監李察阿諾特（Richard Arnold）將會在2月1日升任行政總裁，成為曼聯的新舵手。



2013年，對曼聯上下無比震撼，傳奇領隊費格遜退休，行政總裁大衛基爾亦同年離任，球會一下子失去兩大領軍人物。曼聯慌亂中邀請莫耶斯接掌帥位，而執教副主席活華特就頂替了大衛基爾的工作，成為曼聯舵手。

曼聯執行副主席活華特掌舵曼聯8年半，即將卸任。（Getty Images）

2022年，這一幕再度在曼聯發生，領隊與球會掌舵人勢必在今年齊換人，或會對曼聯造成另一次大震盪。在足球事務上，曼聯仍一塌糊塗，未有方向，看守領隊蘭歷克的合約至今夏屆滿，他將會轉任顧問兩年。儘管蘭歷克沒有否認續任領隊的可能性，但下季曼聯極大機會有一位新領隊。

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蘭歷克去年接手曼聯，擔任看守領隊，合約至季尾，跟住他會轉任顧問兩年。（Getty Images）

曼聯昨日宣布，主掌球會8年半的活華特，將會卸任執行副主席，原營運總監阿諾特將會在今年2月1日起，升任行政總裁，成為曼聯的新舵手。50歲的阿諾特說：「我很高興可以為這間偉大球會及球迷服務。我有決心透過任何方法，令球會重振輝煌。」

曼聯官網還邀請了笠臣及舒米高兩位名宿讚賞阿諾特的管理能力，而兩人都提到費格遜。笠臣說：「如果你看看我們去年夏天的轉會以及我們支付的轉會費，很大部分是歸功於阿諾特為球會帶來的商業收入。」

阿諾特不時與費格遜在看台上睇波。（Getty Images）

「他很明白錦標也是很重要的，我認為球會也做了一些事，就是任命了梅圖及費查，負責引進球員，提供意見。我肯定阿諾特在某些足球事情上會問人，例如大衛基爾及費格遜，因為他們對球會都充滿熱情。」

至於舒米高就表示，在阿諾特有一點跟費格遜相似，他說：「如果你跟阿諾特在奧脫福散步，你會發現他多麼受人尊重，而且他了解每個人。他認識所有人，他會跟所有人聊天。他對所有為曼聯工作的人都感興趣，這是很重要的。我在費格遜身上都有類似的體驗。我認為這一點也是費格遜其中一個成功的原因。」

阿諾特負責曼聯商業運作多年。（Getty Images）

阿諾特在2007年加入曼聯，初任商業總監，一直以來是活華特的好幫手。當活華特在2013年主管整間球會後，阿諾特就升任營運總監，管理所有商業發展事務。在2013年，曼聯的收入為3.63億鎊，當中商業收入為1.52億鎊；在2019年，曼聯商業發展達巔峰，收入升至6.27億，商業收入為2.75億鎊。在疫情衝擊下，曼聯在2021年仍錄得4.94億鎊總收入，商業收入佔2.32億鎊。

儘管曼聯在費格遜退休後成績反覆，但商業運作仍然很成功，以2021年跟2013年作比較，收入上升36%，其中商業收入升53%。這兩項數字的升幅當然是活華特8年半曼聯掌舵人生涯以來最亮麗的成績，但其中也有阿諾特功能。如今阿諾特上位頂活華特，相信曼聯的商業發展方針仍不變。

阿諾特常與曼聯球員出席商業活動。（Getty Images）

最令人關注的是阿諾特在足球事務的取向，據報他願意減少插手球隊。在過去一年的交接期，曼聯作出多項重要任命，首度設立足球總監，由足球發展主管梅圖升任，另外任命名宿費查為技術總監。在聘請蘭歷克為看管領隊時，曼聯許諾蘭歷克今夏會轉任顧問，協助球隊管理工作。

在活華特主政的時代，繼承費格遜時代的制度，很長時間是由他直接領導領隊，參與很多轉會談判，結果轉會及選帥混亂，常被人批評他是曼聯成績不振的元兇。在阿諾特時代，他之下有梅圖、蘭歷克、費查等「足球人」負責足球事務，並參與選帥、轉會等工作。完善球會制度，落實足球人治魔，會否是個好的轉變？