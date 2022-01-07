曼聯棄干地因鐵腕治軍不合風格　蘭歷克憂半年時間不夠改革｜英超

多間英國媒體跟進有關曼聯領隊的消息，英國《每日郵報》稱，當初曼聯嫌棄干地，因為覺得這位現任熱刺主帥對球員的要求太高。《每日郵報》另一篇報道指，曼聯看守領隊蘭歷克擔憂今季內未能解決隊內的問題，因為球員質疑他的訓練及教練團。此外，英國《太陽報》披露，在蘭歷克備受壓力下，PSG教練普捷天奴正等候曼聯的邀請。



曼聯在英超主場以0：1不敵狼隊後，大量負面消息出現，多間英國媒體連日披露曼聯的內部消息。今季中曼聯解僱蘇斯克查及聘請蘭歷克前，市場上還有一位頂級教練干地賦閒，但熱刺早一步出手換帥，邀請干地執教，如今熱刺表現有好轉，似向正面方向發展。有球迷質疑，為何曼聯當初不請干地？

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干地季中接掌熱刺。（Getty Images）

《每日郵報》引述曼聯內部人員指，球會覺得干地的執教風格不適合，對球員的要求太嚴格。該消息說：「如果干地告訴球員要做到6件事，他就期望球員立即做到全部6件事。干地希望控制球員每個細節，我們不知這種風格是否適合。」報道的第一段直稱：「現在我們知道曼聯錯過干地的原因了，對於這個耗資8.77億鎊的陣容而言，他實在太好，太仔細，太嚴苛，太大野心了。」

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蘭歷克成為曼聯看守領隊，合約至季尾。（Getty Images）

另一篇《每日郵報》的獨家報道，曼聯看守領隊蘭歷克擔心半季的時候不足讓他解決所有問題。他與曼聯的領隊合約至季尾，跟住他會轉任顧問，但他早前訪問指，不排除繼續留任主帥的可能。

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曼聯現在士氣低迷，球員分成小圈子，更衣室分裂，場上表現差，聯賽暫時排名第7位。蘭歷克覺得自己不夠時間，在季尾前作出所有他認為曼聯需要的改變。

63歲的蘭歷克在更衣室權威不足，因為他只是一位看守領隊，短暫執教而已，令到球員不太想迎合他的想法。曼聯球員還質疑他的訓練技術以及教練團隊的質素，他找來兩位親信艾馬斯（Chris Armas）及伊雲沙柏（Ewan Sharp）入團隊，頂替離隊的卡域克及麥堅拿。

英媒傳普捷天奴將是曼聯的下任主帥。（Getty Images）

此外，英國《太陽報》表示，普捷天奴正等待曼聯邀請他出任新任主帥，他願意回到英超執教。