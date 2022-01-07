英超｜曼聯傳以銀彈攻勢留普巴　有望變英超史上最高薪球員

曼聯中場大將保羅普巴一直未動筆與球隊續約，關於這名法國球星的轉會傳聞滿天飛。不過，曼聯依然希望普巴留隊，英國《太陽報》透露紅魔鬼即將出動銀彈攻勢，以天價「肥約」留住普巴。



保羅普巴（Paul Pogba）與曼聯的合約今夏屆滿，這名28歲的法國新星仍未與球隊續約，盛傳皇家馬德里﹑巴黎聖日耳門及祖雲達斯等勁旅已作好準備，一到夏天出手搶人。

倘若普巴自由身離隊，曼聯必成最大輸家，紅魔鬼當然不希望這一幕發生。英國《太陽報》指曼聯為了留人，不惜出動銀彈攻勢，表示紅魔鬼即將開出一紙40萬鎊周薪的合約，加上附加條款，普巴每周可賺近50萬鎊，一旦成事的話，這名法國中場將會成為英超史上最高薪的球員。

曼聯普巴歸隊前IG發表神秘字句 一段說話或暗藏轉會玄機

曼聯決定1月不賣普巴 耐心等待他回心轉意

英媒傳出曼聯將向普巴開出「肥約」，希望留住這名法國球星。（資料圖片／Getty Images）

曼聯早前由看守領隊蘭歷克接手，這名德國教頭上台時明言，若普巴無意留隊便離開，但紅魔似乎願意等待普巴回心轉意。

去年11月初，普巴在國家隊訓練時觸傷大腿，至今依然養傷，今季為曼聯在聯賽上陣9場，並交出7個助攻。

普巴今季聯賽為曼聯9次披甲，並交出7個助攻。（資料圖片／Getty Images）

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