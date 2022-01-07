英超熱話｜連格為出場機會求離曼聯　韋舒亞警告：諗清楚喎

英格蘭翼鋒連格繼續在曼聯浮浮沉沉，尤其是看守領隊蘭歷克上任後，他的機會少之有少。29歲的連格再度傳出希望離隊尋找上陣機會，曾效力阿仙奴的韋舒亞勸對方三思而後行。
29歲的曼聯翼鋒連格（Jesse Lingard），今季回歸紅魔鬼後上陣機會依舊不多，尤其是在蘭歷克上任後，近6場聯賽連後備入替的機會也沒有。
猶記得連格上季外借至韋斯咸後，踢得生龍活虎，而「鎚仔幫」一直希望簽入他，可惜曼聯無意放人。連格回到老模樣，求變在所難免，英國小報《每日快報》透露莫耶斯有意再斟連格，再續前緣。「連美斯」早前拒絕續約，合約在今夏屆滿，韋斯咸有望免費簽入他。
至今仍然待業的韋舒亞（Jack Wilshere），向連格好言相勸，希望對方三思再作決定，「佢（連格）外借韋斯咸後，佢覺得自己喺曼聯有機會落場，以往唔少阿仙奴球員走咗之後，同樣覺得後悔。有時要識諗，好幸運先有機會效力大球會，同其他球會真係有幾大分別。」
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