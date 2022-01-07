英超｜C朗拿度發功左右大局　一個原因決定留效曼聯與否

下月將滿37歲的C朗拿度，去年夏天轟動地「愛回家」重返曼聯，外界估計他將於奧脫福踢到掛靴，原來隨時有變數。英國小報《每日星報》透露，若果這名超級球星不滿新帥人選的話，將會再度離開曼聯。
曼聯看守領隊蘭歷克上輪主場不敵狼隊，吞下上任以來首場敗仗，再度傳來隊中將帥不和的傳聞，似乎重複蘇斯克查被炒前的亂局。
蘭歷克熱衷逼搶踢法，全隊無分你我，作為「大佬」的C朗拿度也需要參與其中。一場半場問題不大，若果要長期維持這種踢法，年屆36的C朗當然感到吃力，加上成效成疑，C朗難免有怨言。
C朗拿度在隊中地位崇高，說話特別有份量，就算不能直接參與決策，他也可以利用自己的影響力左右大局，就如委任新帥。蘭歷克將在今季後離任主帥，升職成為曼聯高層，英國小報《每日星報》透露一旦新帥人選不合C朗的心水，這名葡萄牙球星便會提早離隊，希望向曼聯高層施加壓力。
普捷天奴﹑羅渣士及阿積士主帥坦哈格亦是曼聯新帥大熱人選，不過蘭歷克曾經表示，自己也是潛在人選之一。
更多曼聯相關報道：
英超｜曼聯傳以銀彈攻勢留普巴 有望變英超史上最高薪球員英超轉會｜曼聯冬窗瞄準狼隊中場 葡萄牙力量勢再增強足球熱話︱卡雲尼曾為PSG球迷堅持做一件事 不惜打破球會慣例英超｜菲爾鍾斯回歸奧脫福 曼聯球迷不吝嗇歡呼聲製造感人時刻曼聯費格遜密會卡域克深淡兩小時 疑任說客力邀回巢穩定軍心英媒再爆曼聯更衣室亂象半隊球員不滿 問題一環扣一環考起蘭歷克英超︱C朗相隔14年再戴曼聯隊長臂章 名宿不滿：他無法當榜樣英超︱曼聯慘負狼隊球員評分 全隊只有一人能「挺胸離場」暗示曼聯更衣室出現問題？ 梳爾賽後：我們不是團結一致｜英超曼聯負狼隊僅有亮點 菲爾鍾斯闊別兩年踢出老紅魔精神｜英超蘭歷克批評曼聯太多非壓力下犯錯 接手初期問題再度浮現｜英超英超｜狼隊作客擊敗曼聯 蘭歷克領軍首嚐敗仗