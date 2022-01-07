英超｜C朗拿度發功左右大局　一個原因決定留效曼聯與否

下月將滿37歲的C朗拿度，去年夏天轟動地「愛回家」重返曼聯，外界估計他將於奧脫福踢到掛靴，原來隨時有變數。英國小報《每日星報》透露，若果這名超級球星不滿新帥人選的話，將會再度離開曼聯。



曼聯看守領隊蘭歷克上輪主場不敵狼隊，吞下上任以來首場敗仗，再度傳來隊中將帥不和的傳聞，似乎重複蘇斯克查被炒前的亂局。

曼聯6仗過後蘭歷克名帥泡沫爆破？ 紅魔續迷走地獄人間

蘭歷克熱衷逼搶踢法，全隊無分你我，作為「大佬」的C朗拿度也需要參與其中。一場半場問題不大，若果要長期維持這種踢法，年屆36的C朗當然感到吃力，加上成效成疑，C朗難免有怨言。

蘭歷克喜愛高位逼搶，36歲的C朗難免感到吃力，（資料圖片／Getty Images）

C朗拿度在隊中地位崇高，說話特別有份量，就算不能直接參與決策，他也可以利用自己的影響力左右大局，就如委任新帥。蘭歷克將在今季後離任主帥，升職成為曼聯高層，英國小報《每日星報》透露一旦新帥人選不合C朗的心水，這名葡萄牙球星便會提早離隊，希望向曼聯高層施加壓力。

普捷天奴﹑羅渣士及阿積士主帥坦哈格亦是曼聯新帥大熱人選，不過蘭歷克曾經表示，自己也是潛在人選之一。

C朗拿度在曼聯地位崇高，有一定的影響力。（資料圖片／Getty Images）

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