英超｜傳普巴天價續約留效曼聯　發言人澄清：咩都無收過

曼聯中場大將保羅普巴與曼聯的合約將在今夏屆滿，日前傳出紅魔鬼有意留住這名法國球星。要留人，先留住荷包，盛傳曼聯方面開出一紙高達50萬鎊周薪的合約。

神女有心，襄王未必有夢。普巴方面回應英國《每日郵報》，表示報道子虛烏有，現時專心養傷。



現年28歲的保羅普巴（Paul Pogba），與曼聯的合約季尾屆滿，至今依然未動筆續約，會否留隊成疑。英國《太陽報》日前透露，曼聯將出動銀彈攻勢，開出一紙高達50萬鎊周薪的合約，冀以「肥約」留人。

曼聯傳以銀彈攻勢留普巴 有望變英超史上最高薪球員

倘若普巴簽約留曼聯，勢成為英超史上最高薪球員，卻原來是「煲水新聞」。英國《每日郵報》得到普巴發言人就此事的回應，「保羅近月沒有收到任何新合約，現時普巴正專注養傷，希望盡早復出協助球隊。」

根據這份聲明，沒有提及過普巴會否與曼聯續約。普巴與曼聯只剩下半年合約，他已經開始與其他球會接觸。

【2022年夏天約滿球星（按圖放大）】

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