紐卡素遭自家球迷破門慘負甲組隊　賽後一個場面更尷尬｜英足總盃

紐卡素獲沙特阿拉伯財團收購，今冬轉會窗即由馬德里體育會收購捷比亞（Kieran Trippier），此子周六晚（8日）為新東家在足總盃第三圈對劍橋聯上陣。

然而在新老闆親臨觀賽之下，紐卡素竟然在主場落敗，賽後更是尷尬。



捷比亞以約1200萬英鎊轉投紐卡素，回歸英超，被視為是紐卡素護級的重要一員。面對位列英甲下游的劍橋聯，對於捷比亞來說本應是輕鬆一戰，未料「喜鵲」一直未能攻破對方的密集防守之餘，更在56分鐘失球，最終以0：1落敗出局。

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捷比亞的地標戰最終是一場恥辱性的敗仗。（Getty Images）

劍橋聯全軍賽後與奮莫名，全員大合照、球會也在社交平台不停「出Po」，紀念這相當有意義的勝仗。事實上，攻破紐卡素大門的艾朗西（Joe Ironside）自小是紐卡素球迷，並奉傳奇射手舒利亞（Alan Shearer）為偶像，多年來都穿着舒利亞的9號球衣，在聖占士公園球場觀看紐卡素賽事。

艾朗西賽後喜言：「能在這裏（聖占士公園）比賽是我的夢想，我自小視舒利亞為偶像，到今天，我更在聖占士公園射入了一記致勝球呢。」

艾朗西（左）自小是紐卡素球迷，如今以對手身份在聖占士公園入球。（Getty Images）

對比劍橋聯和其球迷的喜悅，不僅在看台觀賽的紐卡素班主艾路馬因（Yasir Al-Rumayyan）和行政總裁斯達維莉（Amanda Staveley）面有難色，本想入場一睹新收購風采的近5萬名紐卡素球迷，也相當心碎。

更尷尬的是，專門報道紐卡素消息的紐卡素《紀事報》 （The Chronicle）記者Ciaran Kelly在twitter透露，賽後只得幾位落場球員、後備球員和主帥賀維留下，向留到最後的球迷致謝，只加盟了短短數天的捷比亞，曾嘗試力勸正走向球員通道的隊友回到場上答謝球迷，但這個合理且窩心的舉動卻不獲理睬，Ciaran Kelly直言：「真難看」。

紐卡素班主艾路馬因（左二）與CEO施達維莉（左三）入場觀看新收購的球會作賽，迎來的竟是恥辱敗仗。（Getty Images）

賀維向傳媒透露，賽後在他不在更衣室之時，班主曾直接進去探訪球員，「那時我不在場，他們之後有再找我和教練團隊。對於球員，我相信他們是十分支持的，也向他們強調我們要一起為護級而戰，他們也支持（球會的）所有人，對於這種支持，我非常感激。」

賀維認為，班主親自看望球員會是一大鼓勵：「球員能親耳聽到他們的支持，會十分有用，因為這段護級的旅途，需要球會所有人的的努力。」談及球迷，他則稱：「球迷做好了本份，這是毋庸置疑的，班主也想向球迷表達支持，我對此十分歡迎。」