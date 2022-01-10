英足總盃︱利物浦17歲小將成贏波奇兵　熱刺3：1反勝摩甘比

英格蘭足總盃第三圈賽事，近日受疫情重擊的利物浦，主場對英甲球隊梳士貝利在先落後的情況下，憑17歲小將哥頓扳平，法賓奴梅開二度加上法明奴的入球，4：1大勝晉級。

另一邊廂，同樣收起多員主力的熱刺，半場落後0：1，下半場由哈利雲克斯扳平，並由後備入替的盧卡斯莫拉和哈利卡尼各入一球，以3：1反勝。



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利物浦在疫情困擾，加上沙拿、文尼和基達三主力已出發與國家隊會合備戰非洲國家盃賽事，今仗排出一個十分年輕的陣容，一條鋒線平均年齡只有18.3歲。

梳士貝利由烏度（Daniel Udoh）27分鐘接應傳中先開紀錄，不過利物浦一班年輕人不負眾望，全場年紀最細的17歲小將哥頓，34分鐘為紅軍扳平。44分鐘梳士貝利守將在禁區內犯手球，球證判罰十二碼，法賓奴操刀為利物浦反超前2：1。

利物浦對梳士貝利正選陣容（4-3-3）

門將：基利靴

後衛：羅拔臣、雲迪積克、干拿迪、巴特利

中場：迪臣邦拿、法賓奴、摩頓

前鋒：居迪斯鍾斯、禾治文、哥頓



下半場高普先後換入南野拓實和法明奴，利物浦前線火力增強，78分鐘法明奴一記後腳射成3：1。戰至93分鐘，法賓奴再入一球，領利物浦4：1出線。

點圖睇：利物浦的「大冧把」更衣室

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同日賽事，主場出戰的熱刺同樣先落後予英甲球隊摩甘比，干納（Anthony O'Connor）33分鐘的入球，為摩甘比一路領先至下半場後段。

摩甘比先開紀錄，令他們的球迷開心了大半場。（Getty Images）

熱刺領隊干地在69分鐘一口氣換入哈利卡尼、盧卡斯莫拉和史基普，直到74分鐘才由哈利雲克斯（Harry Winks）罰球直射入網扳平。戰至85分鐘，熱刺一次突擊由莫拉的入球反超前，88分鐘卡尼的入球為熱刺3：1奠勝。

卡尼和莫拉後備入替一人一球，夾手夾腳領熱刺3：1反勝。

是日唯一一場全英超對決，韋斯咸由蘭仙尼和查洛保雲各入一球，2：0擊敗列斯聯。狼隊由普丹斯梅開二度，加上施美度的入球，3：0大勝英冠球隊錫菲聯。